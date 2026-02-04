"Taratata", Paolo Bonolis conduce due serate con i big della musica italiana
Da lunedì 9 febbraio su Canale 5, si alterneranno artisti del calibro di Emma, Negramaro, Ligabue e tanti altri
© Da video
La grande musica sarà protagonista. Da lunedì 9 febbraio Paolo Bonolis conduce in prima serata su Canale 5 arriva "Taratata", il grande show che mette al centro i più grandi artisti del nostro panorama musicale. Due serate evento pensate per celebrare il valore autentico delle performance dal vivo e l’emozione dell'incontro tra grandi artisti.
"Taratata", il cast del programma di Canale 5
Un allestimento scenografico di grande impatto, con un palco centrale, cuore pulsante della trasmissione che celebra la musica in tutte le sue forme: esibizioni straordinarie, duetti inediti e momenti esclusivi vedranno protagonisti dodici tra i più amati interpreti della scena italiana. Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo si alterneranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali.
"Taratata", il format del programma di Canale 5
"Taratata" si propone come uno spazio unico in cui gli artisti si racconteranno attraverso le loro canzoni, i testi, le sonorità e le melodie che hanno segnato intere generazioni, regalando al pubblico anche numerose sorprese. Un’esperienza immersiva capace di coinvolgere il pubblico presente e quello da casa, trasformando ogni serata in una vera e propria Festa della Musica.
“Taratata”, format di Banijay, è prodotto da FriendsTv in collaborazione con Double Trouble Club.