"Taratata", il bacio tra Paolo Bonolis e Giorgia sorprende il pubblico
La gag tra il conduttore e la cantante durante la prima puntata dello show musicale di Canale 5
© Da video
Un bacio inaspettato: è quello a "Taratatà" tra Paolo Bonolis e Giorgia ha stupito il pubblico di Canale 5 e quello presente alla ChorusLife Arena di Bergamo. La prima puntata dello show musicale è stata aperta proprio dalla cantante romana che si è esibita prima in un medley dei suoi grandi successi e poi con il brano "Human Nature", per omaggiare Michael Jackson.
Poco dopo, il presentatore ha accompagnato Giorgia sulla scalinata del palazzetto e ha iniziato a parlare d'amore: "Noi sentiamo canzoni d'amore, crediamo nell'amore, se volemo tutti bene - ha detto -. Ora prendiamo in mano la situazione. Per 40 secondi ci baciamo tutti, baciamoci. Amatevi, riproducetevi. Forza", ha detto Bonolis prima di dare un bacio sulle labbra alla sua ospite. Subito dopo, il conduttore ha chiesto a Giorgia di baciare un uomo presente tra il pubblico. "Io dovrò giustificare, capito?", ha detto Giorgia facendo riferimento al marito Emanuel Lo.
Lo stesso Emanuel Lo su Instagram, ha ricondiviso il video di quel momento, scrivendo in tono ironico a Bonolis: "Attento a quello che fai". La serata poi è proseguita con grandi volti della musica italiana come Liguabue, Emma, Elisa, Biagio Antonacci, Giorgia, Max Pezzali.