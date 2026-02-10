"Taratata", il bacio tra Paolo Bonolis e Giorgia sorprende il pubblico

Poco dopo, il presentatore ha accompagnato Giorgia sulla scalinata del palazzetto e ha iniziato a parlare d'amore: "Noi sentiamo canzoni d'amore, crediamo nell'amore, se volemo tutti bene - ha detto -. Ora prendiamo in mano la situazione. Per 40 secondi ci baciamo tutti, baciamoci. Amatevi, riproducetevi. Forza", ha detto Bonolis prima di dare un bacio sulle labbra alla sua ospite. Subito dopo, il conduttore ha chiesto a Giorgia di baciare un uomo presente tra il pubblico. "Io dovrò giustificare, capito?", ha detto Giorgia facendo riferimento al marito Emanuel Lo.