Gli Iron Maiden si preparano al loro grande live allo Stadio San Siro a Milano il 17 giugno, l'unica data italiana del loro attesissimo Run For Your Lives Tour. Un appuntamento unico perché, per la prima volta, una band metal si esibirà sul palco dello stadio più importante d’Italia. La scaletta del concerto ripercorrerà i grandi classici tratti dagli album pubblicati tra l’omonimo debutto del 1980 e Fear Of The Dark del 1992. Questo 2026 rappresenta un anno straordinario per la band britannica che, nell'anno delle celebrazioni per i 50 anni di carriera, ha già raggiunto traguardi importanti. Lo scorso maggio è uscito anche Iron Maiden: Burning Ambition, il documentario ufficiale dedicato alla storia del gruppo. A coronare questo anno celebrativo c'è l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. In una carriera lunga e prestigiosa, la band ha venduto oltre 130 milioni di album e tenuto più di 2.400 concerti in tutto il mondo, affermandosi come una delle realtà heavy metal più influenti e amate di sempre.