Un nuovo record

Taylor Swift entra nella Songwriters Hall of Fame: è la donna più giovane di sempre a riuscirci

La cantante ha superato il primato appartenuto per un lungo periodo a Carole Bayer Sager, che nel 1987 aveva compiuto la stessa impresa a 43 anni

12 Giu 2026 - 11:48
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Taylor Swift © Instagram

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Un altro primato si aggiunge alla straordinaria carriera di Taylor Swift. La cantautrice americana è stata inserita nella prestigiosa Songwriters Hall of Fame all'età di 36 anni, diventando la donna più giovane mai ammessa nell'istituzione che celebra gli autori più influenti della musica contemporanea. Il riconoscimento rappresenta l'ennesima tappa di un percorso artistico costellato di record e conferma il peso che la cantante ha avuto nell'evoluzione della musica pop degli ultimi due decenni.

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Un record che supera quello di Carole Bayer Sager

 Prima di Swift, il primato femminile apparteneva a Carole Bayer Sager, entrata nella Hall of Fame nel 1987 quando aveva 43 anni. La cantante americana abbassa, quindi, sensibilmente l'età del precedente record. Il primato assoluto resta invece nelle mani di Stevie Wonder, accolto nella Hall of Fame nel 1983 a soli 32 anni. La regola prevede che un artista possa essere preso in considerazione vent'anni dopo la pubblicazione del suo primo brano commerciale. Per Taylor Swift il conteggio è iniziato nel giugno 2006 con l'uscita di "Tim McGraw", il singolo che segnò il debutto della sua carriera discografica.

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Una carriera costruita canzone dopo canzone

 Da quel momento il successo è stato inarrestabile. Nel corso degli anni Swift ha pubblicato dodici album in studio, attraversando generi diversi come country, pop e folk e costruendo un catalogo tra i più influenti della sua generazione. Il suo palmarès comprende 14 Grammy Awards, tra cui quattro vittorie nella categoria Album dell'anno, un risultato senza precedenti nella storia del premio. Proprio la sua capacità di scrivere e reinventarsi è stata indicata come uno dei motivi principali dell'ingresso nella Hall of Fame.

Il discorso di Taylor Swift

 Durante la cerimonia tenutasi al Marriott Marquis Hotel di New York, Taylor Swift ha ricordato gli inizi della sua avventura artistica e il sostegno ricevuto dai genitori, che decisero di lasciare la Pennsylvania per trasferirsi a Nashville quando era ancora una ragazzina. Visibilmente commossa, la cantante ha spiegato di non riuscire ancora oggi a esprimere pienamente la gratitudine per quel sacrificio, decisivo per la nascita della sua carriera. Parlando della scrittura delle canzoni, ha raccontato che tutto è nato in modo naturale e istintivo, senza che qualcuno le insegnasse un metodo preciso. Rivolgendosi ai giovani autori presenti in sala, ha poi condiviso un consiglio: seguire ciò che si ama davvero, perché quella passione diventa fondamentale nei momenti più difficili.

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L'omaggio di Steven Spielberg e le esibizioni dedicate

 Uno dei momenti più sorprendenti della serata è stato l'intervento di Steven Spielberg, che ha introdotto la cantante con un discorso dedicato al potere universale delle canzoni. Il regista ha sottolineato come la musica riesca a lasciare un segno profondo nelle persone, aggiungendo che Taylor Swift possiede una rara capacità di raccontare emozioni nelle quali il pubblico riesce a riconoscersi.

L'artista ha ricambiato l'omaggio ricordando quanto figure come Spielberg l'abbiano incoraggiata a fidarsi della propria immaginazione. Prima del suo intervento, il cantante Gen Z Sombr aveva eseguito dal vivo "Cardigan" e "Dear John", due brani simbolo del repertorio della pop star.

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Una cerimonia ricca di grandi nomi della musica

 La serata ha celebrato anche numerosi altri protagonisti dell'industria musicale. Tra i nuovi membri della Hall of Fame figurano il produttore e autore Christopher "Tricky" Stewart, celebre per successi come "Single Ladies" di Beyoncé, "Umbrella" di Rihanna e "Baby" di Justin Bieber. Sono stati inoltre premiati Gene Simmons e Paul Stanley dei Kiss, oltre a Alanis Morissette e Kenny Loggins.

Tra gli altri momenti significativi della manifestazione anche il riconoscimento a Walter Afanasieff, autore e produttore legato a numerose hit internazionali, compresa la celebre "All I Want for Christmas Is You" di Mariah Carey.

Cos'è la Songwriters Hall of Fame

 Fondata nel 1969, la Songwriters Hall of Fame è una delle istituzioni più prestigiose del settore musicale. Il suo obiettivo è rendere omaggio agli autori che hanno contribuito in modo significativo alla storia della musica popolare. Per poter essere candidati è necessario che siano trascorsi almeno vent'anni dalla pubblicazione della prima canzone commerciale. Tra i nomi già presenti figurano artisti del calibro di Elton John, Billy Joel, Bruce Springsteen, Lionel Richie e Gloria Estefan.

Taylor Swift in versione preppy: minigonna scozzese e borsetta rétro

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© IPA | Taylor Swift per le strade di New York in versione preppy: minigonna scozzese, borsetta rétro e l'iconico rossetto rosso
© IPA | Taylor Swift per le strade di New York in versione preppy: minigonna scozzese, borsetta rétro e l'iconico rossetto rosso
© IPA | Taylor Swift per le strade di New York in versione preppy: minigonna scozzese, borsetta rétro e l'iconico rossetto rosso

© IPA | Taylor Swift per le strade di New York in versione preppy: minigonna scozzese, borsetta rétro e l'iconico rossetto rosso

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