Durante la cerimonia tenutasi al Marriott Marquis Hotel di New York, Taylor Swift ha ricordato gli inizi della sua avventura artistica e il sostegno ricevuto dai genitori, che decisero di lasciare la Pennsylvania per trasferirsi a Nashville quando era ancora una ragazzina. Visibilmente commossa, la cantante ha spiegato di non riuscire ancora oggi a esprimere pienamente la gratitudine per quel sacrificio, decisivo per la nascita della sua carriera. Parlando della scrittura delle canzoni, ha raccontato che tutto è nato in modo naturale e istintivo, senza che qualcuno le insegnasse un metodo preciso. Rivolgendosi ai giovani autori presenti in sala, ha poi condiviso un consiglio: seguire ciò che si ama davvero, perché quella passione diventa fondamentale nei momenti più difficili.