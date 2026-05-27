Taylor Swift si prepara per il grande giorno. La popstar e Persona dell'Anno del Time si sposerà con il campione di football Travis Kelce il 3 luglio probabilmente a New York e, secondo il Daily Mail, alcune ospiti starebbero rivalutando la propria partecipazione a causa di una regola di etichetta che imporrebbe alle donne single di presentarsi da sole. L'assenza del "più uno" sul cartoncino ha scatenato la polemica fra alcune invitate: "Che devo fare? Sono timida, conosco poca gente e non sono amica di Gigi o Bella Hadid", ha detto al tabloid britannico un'invitata alle nozze, spiegando che Taylor, sporadicamente rimasta single lei stessa, l'avrebbe discriminata rispetto ad altre ospiti felicemente accoppiate, come Selena Gomez, invitata insieme al marito Benny Blanco.
Al via il "totolocation"
La cantante e il campione, entrambi 36 anni, hanno annunciato il fidanzamento lo scorso agosto dopo due anni di faticoso dating tra rispettive tournée, partite e allenamenti: "La vostra insegnante di inglese e il prof di ginnastica si sposano", aveva fatto sapere la coppia attraverso i rispettivi profili social. Non è chiaro dove saranno celebrate le nozze e perché la miliardaria Taylor non abbia scelto di festeggiare nella sua gigantesca villa sull'Atlantico del Rhode Island o nella mansion neoclassica di Nashville, due delle proprietà del suo impero immobiliare.
C'è chi parla, per il matrimonio newyorchese, del Waldorf Astoria appena rinnovato dallo studio Skidmore, Owings & Merrill per conto del colosso cinese delle assicurazioni Dajia. Nello storico albergo in stile Art Decò, da cui John e Jackie Kennedy partirono per il viaggio di nozze, Grace Kelly e Ranieri di Monaco annunciarono il fidanzamento, aneddoti storici che a Taylor Swift interessano molto.
Gli invitati VIP e l'abito da sposa
Tutto rimane ancora top secret, ha riferito il Daily Mail, e gli invitati super vip - per lei le sorelle Hadid, Emma Stone, Lena Dunham, Zoe Kravitz, per lui il gotha del football - sapranno dove recarsi solo la mattina della data prevista per l'evento. Intanto si rincorrono le voci su chi disegnerà l'abito da sposa: le più gettonate sono le britanniche Sarah Burton o Stella McCartney. A ispirare il look sarebbe il vestito di Elizabeth Taylor indossato nel 1950 per il matrimonio con Conrad Hilton. La diva del cinema ha dato il titolo a uno dei singoli dell'ultimo album di Taylor, The Life of a Showgirl.