La cantante e il campione, entrambi 36 anni, hanno annunciato il fidanzamento lo scorso agosto dopo due anni di faticoso dating tra rispettive tournée, partite e allenamenti: "La vostra insegnante di inglese e il prof di ginnastica si sposano", aveva fatto sapere la coppia attraverso i rispettivi profili social. Non è chiaro dove saranno celebrate le nozze e perché la miliardaria Taylor non abbia scelto di festeggiare nella sua gigantesca villa sull'Atlantico del Rhode Island o nella mansion neoclassica di Nashville, due delle proprietà del suo impero immobiliare.