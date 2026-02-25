Taylor Swift è Global Artist of the Year per la sesta volta: nel 2025 regina nelle vendite

Ennesimo riconoscimento per Taylor Swift. Nel 2025 la popstar americana è stata la regina delle vendite a livello globale, è la quarta volta consecutiva su un totale di sei volte. Un traguardo che le è valso il riconoscimento come Global Artist of the Year da parte dell'International Federation of the Phonographic Industry e assegnato sulla base delle vendite globali tra streaming, download e supporti fisici come cd e vinili.