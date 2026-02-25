Taylor Swift è Global Artist of the Year per la sesta volta: nel 2025 regina nelle vendite
Ennesimo riconoscimento per la popstar americana, incoronata dalla International Federation of the Phonographic Industry. Al secondo posto della classifica c'è il gruppo sudcoreano Stray Kids, al terzo il rapper Drake
Ennesimo riconoscimento per Taylor Swift. Nel 2025 la popstar americana è stata la regina delle vendite a livello globale, è la quarta volta consecutiva su un totale di sei volte. Un traguardo che le è valso il riconoscimento come Global Artist of the Year da parte dell'International Federation of the Phonographic Industry e assegnato sulla base delle vendite globali tra streaming, download e supporti fisici come cd e vinili.
Il resto della classifica
Al secondo posto della classifica delle vendite più alte c'è il gruppo sudcoreano Stray Kids, al terzo Drake, nei top ten ci sono, The Weeknd, Bad Bunny Kendrick Lamar, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Billie Eilish e Lady Gaga.
Tutti i successi della nuova era di Taylor Swift
Soltanto a gennaio scorso, la cantautrice aveva ottenuto un altro prestigioso riconoscimento: è stata inserita nella Songwriters Hall of Fame, diventando a 36 anni una delle più giovani artiste mai accolte nel celebre pantheon dei cantautori. Swift è diventata così la seconda più giovane cantante vivente (ma la più giovane artista donna) a ottenere questo riconoscimento, dopo Stevie Wonder, che fu accolto a 32 anni nel 1983. Nel 2025 la popstar si è anche confermata la seconda artista più ascoltata su Spotify a livello globale e la quarta artista donna più ascoltata in Italia.
Il suo ultimo album "The Life of a Showgirl" l'ha consacrata come la prima artista della storia a superare i 100 miliardi di stream da solista su questa piattaforma. Con la certificazione a disco di platino, l'album ha confermato un traguardo storico per Swift anche in Italia, diventato il suo miglior debutto di sempre nel nostro Paese e piazzandosi #2 nella classifica CD, vinili e musicassette più venduti del 2025. Tale risultato conferma quanto ottenuto in Italia fin dalla data di uscita: miglior debutto di sempre per un'artista donna, nazionale e internazionale, miglior debutto per un'artista internazionale in Italia e miglior debutto assoluto del 2025 tra artisti italiani e stranieri. Un percorso ricco di successi quella della popstar americana, che non smette di sorprendere.