Taylor Swift in radio con il nuovo singolo "Opalite"

L'ultimo disco di Swift ha polverizzato i suoi record: 2,7 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti nel giorno dell'uscita, rendendo la settimana del debutto la più grande di sempre, secondo i dati di Luminate. "The Life of a Showgirl" detiene anche il primato per il maggior numero di copie in vinile vendute in una settimana, con 1,2 milioni, ben oltre il primato precedente della stessa Swift di 859.000 copie di "The Tortured Poets Department" nel 2024. Con la certificazione a disco di platino, l'ultimo album ha confermato un traguardo storico per la popstar americana anche in Italia, diventato il suo miglior debutto di sempre nel nostro Paese e piazzandosi #2 nella classifica CD, vinili e musicassette più venduti del 2025. Ad accompagnare l'uscita è stata una speciale proiezione nelle sale cinematografiche, "The Official Release Party of a Showgirl", con immagini inedite del dietro le quinte e un racconto traccia per traccia dell'ultimo album, che incassato milioni di dollari di incassi negli Stati Uniti. Record nelle vendite e al box office al quale Swift ha abituato le sue fan.