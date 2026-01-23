Taylor Swift in radio con il nuovo singolo "Opalite"
Secondo estratto dall'album "The Life of a Showgirl", certificato disco di platino in Italia. Ennesimo riconoscimento per la popstar americana, che ha chiuso un 2025 da record
È in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Taylor Swift, "Opalite", estratto dall'album "The Life of a Showgirl", che l'ha consacrata come la prima artista della storia a superare 100 miliardi di stream da solista su Spotify e certificato disco di platino in Italia.
Il nuovo singolo "Opalite"
La canzone parla di una rinascita emotiva e di una presa di coscienza di se stessi dopo relazioni difficili, grazie anche alla presenza della persona giusta al proprio fianco. "Opalite" segue il primo brano estratto "The Fate of Ophelia", disco d'oro in Italia, totalizzando oltre 480 milioni di streaming su Spotify e classificandosi come il secondo brano più ascoltato dell'album, attualmente in Top30 nella classifica Spotify Global.
L'album "The Life of a Showgirl"
L'ultimo disco di Swift ha polverizzato i suoi record: 2,7 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti nel giorno dell'uscita, rendendo la settimana del debutto la più grande di sempre, secondo i dati di Luminate. "The Life of a Showgirl" detiene anche il primato per il maggior numero di copie in vinile vendute in una settimana, con 1,2 milioni, ben oltre il primato precedente della stessa Swift di 859.000 copie di "The Tortured Poets Department" nel 2024. Con la certificazione a disco di platino, l'ultimo album ha confermato un traguardo storico per la popstar americana anche in Italia, diventato il suo miglior debutto di sempre nel nostro Paese e piazzandosi #2 nella classifica CD, vinili e musicassette più venduti del 2025. Ad accompagnare l'uscita è stata una speciale proiezione nelle sale cinematografiche, "The Official Release Party of a Showgirl", con immagini inedite del dietro le quinte e un racconto traccia per traccia dell'ultimo album, che incassato milioni di dollari di incassi negli Stati Uniti. Record nelle vendite e al box office al quale Swift ha abituato le sue fan.
I numeri di Taylor Swift
La cantante nel 2025 si è confermata la seconda artista più ascoltata su Spotify a livello globale e la quarta artista donna più ascoltata in Italia. Recentemente è stata inserita nella classifica di Forbes delle donne più potenti del mondo, dove occupa la 21esima posizione, la più alta raggiunta da un'artista musicale.