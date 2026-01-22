Taylor Swift entra nella Songwriters Hall of Fame

Prestigioso pantheon di cantautori, La Hall accoglie ogni anno interpreti e non interpreti. Tra i membri della Songwriters Hall of Fame entrati in passato ci sono nomi del calibro di Bruce Springsteen, Carole King, Elton John insieme a Bernie Taupin (una delle collaborazioni più iconiche e durature della storia della musica) e molti altri. Per entrare nella Hall è necessario che siano trascorsi almeno vent'anni dalla pubblicazione del primo brano. Taylor Swift ha iniziato la sua carriera nel 2006: quest’anno ha quindi raggiunto il requisito minimo richiesto. Il riconoscimento è arrivato subito, al primo anno utile: l’ennesimo traguardo per la popstar più famosa del momento.