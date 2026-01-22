Taylor Swift entra nella Songwriters Hall of Fame
Ennesimo riconoscimento per la popstar americana: a 36 anni è la seconda artista più giovane di sempre a entrarci, prima di lei solo Stevie Wonder
Taylor Swift ha ottenuto un altro riconoscimento. La popstar americana è stata inserita nella prestigiosa Songwriters Hall of Fame, diventando a 36 anni una delle più giovani artiste mai accolte nel prestigioso pantheon dei cantautori.
Swift diventa così la seconda più giovane cantante vivente (ma la più giovane artista donna) a ottenere questo riconoscimento, dopo Stevie Wonder, che fu accolto a 32 anni nel 1983. Per la candidatura, la cantautrice ha presentato una selezione di brani simbolo della sua carriera: "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)", "Blank Space", "Anti-Hero", "Love Story" e "The Last Great American Dynasty".
Gli altri premiati
La popstar americana fa parte della Classe del 2026, che è formata anche da altre figure importanti della musica mondiale: Alanis Morissette, Kenny Loggins, Christopher “Tricky” Stewart, Paul Stanley insieme a Gene Simmons dei Kiss, Terry Britten con Graham Lyle e Walter Afanasieff. La cerimonia ufficiale si terrà l'11 giugno al Marriott Marquis Hotel di New York.
Cos'è la Songwriters Hall of Fame
Prestigioso pantheon di cantautori, La Hall accoglie ogni anno interpreti e non interpreti. Tra i membri della Songwriters Hall of Fame entrati in passato ci sono nomi del calibro di Bruce Springsteen, Carole King, Elton John insieme a Bernie Taupin (una delle collaborazioni più iconiche e durature della storia della musica) e molti altri. Per entrare nella Hall è necessario che siano trascorsi almeno vent'anni dalla pubblicazione del primo brano. Taylor Swift ha iniziato la sua carriera nel 2006: quest’anno ha quindi raggiunto il requisito minimo richiesto. Il riconoscimento è arrivato subito, al primo anno utile: l’ennesimo traguardo per la popstar più famosa del momento.