Taylor Swift e Travis Kelce futuri sposi: l'annuncio del fidanzamento sui social

La popstar e il giocatore di football americano stanno insieme da più di due anni. Le foto su Instagram con tanto di anello e di proposta in ginocchio. Trump: "Ai due auguro tanto amore"
Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente fidanzati. I due, che stanno insieme da più di due anni, hanno affidato ai social l'annuncio del loro futuro matrimonio. "La vostra insegnante di inglese e il professore di ginnastica si sposeranno", recita la didascalia su Instagram accompagnata da un carosello di foto. In una si vede il campione dei Kansas City Chiefs inginocchiato davanti alla sua amata, con l'anello per la proposta di nozze. L'annuncio cancella le voci secondo cui la love story tra la superstar della musica e il giocatore della Nfl sarebbe stata soltanto una mossa pubblicitaria.
Taylor e Travis hanno entrambi 35 anni e avevano fatto nascere le prime voci sulla relazione nell'estate 2023, dopo che Kelce aveva assistito a un concerto dell'Eras Tour della cantante a Kansas City. "Sono rimasto deluso dal fatto che lei non parli prima o dopo gli spettacoli, perché deve conservare la voce per 44 canzoni", aveva detto Travis nell'episodio del 26 luglio del podcast "New Heights", che condivide con il fratello Jason. "Quindi ci sono rimasto un male per non aver potuto consegnarle uno dei braccialetti dell'amicizia che avevo fatto per lei". A settembre la love story con la Persona dell'Anno 2023 di Time era sotto gli occhi di tutti: da allora la miliardaria cantante di "Fortnight" aveva fatto presenza fissa nel box del campione durante le partite dei Chiefs nel campionato della National Football League, applaudendo le gesta della squadra assieme al resto della famiglia e ad alcuni selezionatissimi amici. Travis a sua volta aveva ricambiato partecipando tra il pubblico a svariati concerti di Taylor e facendo addirittura una comparsa a sorpresa sul palco durante uno show a Londra.
Dopo la fine della tournée di Taylor Swift, la coppia aveva mantenuto un basso profilo. La scorsa settimana tuttavia la popstar aveva annunciato l'uscita del suo nuovo (e dodicesimo album) "The Life of the Showgirl", programmata per il 3 ottobre, ai microfoni del podcast del futuro marito e fidanzato. Un'apparizione da Guinness dei primati che aveva registrato 1,3 milioni di spettatori su YouTube, un record per la piattaforma.
"Auguro loro tanto amore". E' l'augurio che Donald Trump ha fatto a Taylor Swift e Trevis Kelce, rispondendo alla domanda di una giornalista. "Credo che lui sia un grande giocatore e una grande persona e lei è fantastica", ha detto il presidente Usa, evitando i toni polemici usati in passato nei confronti della popstar che in passato si era schierata contro la rielezione dell'attuale presidente Usa.
