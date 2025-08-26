Taylor Swift e Travis Kelce futuri sposi: l'annuncio del fidanzamento sui social

Taylor e Travis hanno entrambi 35 anni e avevano fatto nascere le prime voci sulla relazione nell'estate 2023, dopo che Kelce aveva assistito a un concerto dell'Eras Tour della cantante a Kansas City. "Sono rimasto deluso dal fatto che lei non parli prima o dopo gli spettacoli, perché deve conservare la voce per 44 canzoni", aveva detto Travis nell'episodio del 26 luglio del podcast "New Heights", che condivide con il fratello Jason. "Quindi ci sono rimasto un male per non aver potuto consegnarle uno dei braccialetti dell'amicizia che avevo fatto per lei". A settembre la love story con la Persona dell'Anno 2023 di Time era sotto gli occhi di tutti: da allora la miliardaria cantante di "Fortnight" aveva fatto presenza fissa nel box del campione durante le partite dei Chiefs nel campionato della National Football League, applaudendo le gesta della squadra assieme al resto della famiglia e ad alcuni selezionatissimi amici. Travis a sua volta aveva ricambiato partecipando tra il pubblico a svariati concerti di Taylor e facendo addirittura una comparsa a sorpresa sul palco durante uno show a Londra.