Al primo weekend la "visual experience" della popstar vola oltre i 46 milioni di dollari
Dopo aver riempito stadi in tutto il mondo con i suoi tour record, Taylor Swift dimostra di non avere rivali nemmeno sul grande schermo. Il suo nuovo progetto cinematografico, 'The Official Release Party of a Showgirl', nel weekend di debutto ha infatti incassato 33 milioni di dollari negli Stati Uniti, a cui si aggiungono 13 milioni del resto del mondo, portando il totale a 46 milioni. Un altro record per la "regina Mida" del pop, che a 12 ore dal lancio di "The Life of a Showgirl" ha totalizzato il maggior numero di stream in un solo giorno su Spotify nel 2025.
L'uscita del film è stata annunciata solo due settimane fa e promosso principalmente sui social. Distribuito dalla catena di cinema AMC, "'The Official Release Party of a Showgirl" non è un documentario né un film concerto (come "The Eras Tour" del 2023, che aveva debuttato con 93,2 milioni di dollari). Si tratta di un'esperienza cinematografica di 89 minuti che offre ai fan un ascolto esclusivo del dodicesimo album di Swift "The Life of a Showgirl", arricchita da immagini inedite e un nuovo videoclip.
In "The Life of a Showgirl" Taylor Swift ha proposto ai fan un album pop in cui celebra il suo fidanzato, il giocatore di football americano Travis Kelce (con cui si sposerà nella primavera del 2026), e in cui affronta diverse questioni personali. Prodotto dagli svedesi Max Martin e Shellback, l'album è composto da 12 brani, inclusa la title track che presenta l'unico featuring con Sabrina Carpenter.
