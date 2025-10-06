L'uscita del film è stata annunciata solo due settimane fa e promosso principalmente sui social. Distribuito dalla catena di cinema AMC, "'The Official Release Party of a Showgirl" non è un documentario né un film concerto (come "The Eras Tour" del 2023, che aveva debuttato con 93,2 milioni di dollari). Si tratta di un'esperienza cinematografica di 89 minuti che offre ai fan un ascolto esclusivo del dodicesimo album di Swift "The Life of a Showgirl", arricchita da immagini inedite e un nuovo videoclip.