Il grande cuore di Taylor Swift: "Suonò per tre ore per fare felice una malata di cancro"

"Era il Natale del 2006 - ha raccontato il wrestler -. La mia prima moglie, Jill Gregory, era molto malata di cancro al seno. Ovviamente, come tutte le ragazzine d'America, le mie figlie erano grandi fan di Taylor e le sue canzoni avevano fatto il botto, ma lei era una ragazza di casa". E così quando Taylor è andata a far visita ai suoi vicini, le ragazze le hanno chiesto di prendere la chitarra e suonare per loro. E lei non si è fatta pregare. "Alla fine del pomeriggio, Taylor ha suonato per circa tre ore", ha aggiunto Jarrett che ha spiegato che ora della fine di quello showcase improvvisato circa 45 persone si erano riunite a casa sua solo per assistere alla sua esibizione. La moglie di Jarrett sarebbe morta cinque mesi dopo.