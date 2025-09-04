Il grande cuore di Taylor Swift: "Suonò per tre ore per fare felice una malata di cancro"

A rivelare l'episodio, avvenuto quasi vent'anni fa, è stata la stella del Wrestling Jeff Jarrett, che era suo vicino di casa
I concerti fiume dell'"Era's Tour" non sono stati una prima volta per Taylor Swift. Ben prima di quel tour la cantautrice americana aveva fatto un concerto di tre ore, ma era stata un'occasione molto diversa: nessuna folla oceanica davanti a sé, ma solo pochi intimi, tra cui la persona a cui quell'esibizione era rivolta: una donna malata di cancro che Taylor voleva tirar su di morale. Quella donna era la moglie di Jeff Jarrett, stella del Wrestling, che all'epoca era vicino di casa di Taylor Swift, e proprio Jarrett ha raccontato l'episodio a Tmz Sports.
"Era il Natale del 2006 - ha raccontato il wrestler -. La mia prima moglie, Jill Gregory, era molto malata di cancro al seno. Ovviamente, come tutte le ragazzine d'America, le mie figlie erano grandi fan di Taylor e le sue canzoni avevano fatto il botto, ma lei era una ragazza di casa". E così quando Taylor è andata a far visita ai suoi vicini, le ragazze le hanno chiesto di prendere la chitarra e suonare per loro. E lei non si è fatta pregare. "Alla fine del pomeriggio, Taylor ha suonato per circa tre ore", ha aggiunto Jarrett che ha spiegato che ora della fine di quello showcase improvvisato circa 45 persone si erano riunite a casa sua solo per assistere alla sua esibizione. La moglie di Jarrett sarebbe morta cinque mesi dopo.
All'epoca Taylor Swift aveva appena pubblicato il suo primo album omonimo ed era ancora lontana dall'essere la stella planetaria che sarebbe poi diventata, per quanto nel mondo del country fosse già apprezzata. Era ancora la ragazza della porta accanto, tanto che si prestava a fare da baby sitter alle figlie di Jeff Jarrett, una delle quali sarebbe poi apparsa nel video della canzone "Mine", uscito nel 2010. In un'intervista dell'anno scorso, il wrestler ha ricordato: "Taylor era come una sorella maggiore e veniva a prendere le bambine, preparava i biscotti e stava a casa nostra - ha detto -. È un tesoro. La chiamo ancora 'la nostra ragazza'".
In realtà considera oggi Taylor Swift la ragazza della porta accanto è difficile, per quanto la popstar abbia costantemente mantenuto un atteggiamento ben lontano dal divismo, che le ha permesso anche di creare un legame speciale con la sua fanbase. Intanto però ha annunciato il suo fidanzamento con il giocatore di football Travis Kelce e si prospetta un matrimonio da favola, ma prima ancora c'è in arrivo il nuovo album, "Life of a Showgirl", che ha già battuto un record: è diventato l’album più pre-salvato nella storia delle Countdown Page di Spotify. Il precedente record era detenuto da un altro suo lavoro, "The Tortured Poets Department", uscito nel 2024.
