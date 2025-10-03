Dodicesimo lavoro in studio per la popstar
Taylor Swift ha pubblicato il suo dodicesimo album, 'The Life of a Showgirl': un lavoro decisamente pop che celebra il suo fidanzato, il giocatore di football americano Travis Kelce, e che regola alcuni conti. Prodotto dagli svedesi Max Martin e Shellback, il dream team che non utilizzava dai tempi di Reputation (2017), contiene12 brani e la title track con l'unico featuring, quello con Sabrina Carpenter. Salvato in anticipo cinque milioni di volte su Spotify il disco ha già battuto il record dell'ultimo Tortured Poets Department essendo stato salvato in anticipo cinque milioni di volte su Spotify ed è già un fenomeno globale. Per gli Swifties, 547 milioni di follower tra TikTok, Instagram, X, Facebook e YouTube, che si sono riversati sui social, oltre che accalcarsi sin dalla sera prima davanti ai negozi di dischi, per condividere le loro opinioni, si tratta dell' "Album dell'anno".
Taylor Swift ha pubblicato su Instagram una serie di nuove immagini super sexy, firmate sempre da Mert Alas & Marcus Piggott, per il lancio de disco e una lunga didascalia: "Stanotte tutte queste vite convergono qui, i mosaici di risate e i cocktail di lacrime, dove le anime fraterne cantano cose identiche, ed è bellissimo, è estatico, è spaventoso. Non posso neanche spiegarvi quanto sia orgogliosa di condividerlo con voi, un album che mi sembra così giusto. Un grazie infinito va ai miei mentori e amici Max e Shellback per avermi aiutata a dipingere questo autoritratto. Se pensavate che il grande show fosse folle, forse dovreste venire a dare un’occhiata dietro al sipario…”.
Come si deduce dal titolo, l'ispirazione principale del disco è la vita da artista dietro le quinte e l'esperienza sul palco, ma in quasi tutti i brani ci sono riferimenti espliciti al fidanzato e futuro marito Trevis Kelce, alcuni dei quali anche particolarmente "hot", come in "Wood, in cui la popstar canta: "Il suo amore è stata la chiave / Che mi ha aperto le cosce".
Il primo singolo estratto del nuovo progetto, “The Fate of Ophelia” è un brano pop dalle sonorità al contempo dark e oniriche, in cui Taylor Swift racconta del destino di Ofelia e di come sarebbe potuto essere anche il suo se il suo cuore non fosse stato salvato. Il singolo è accompagnato dal videoclip ufficiale, in uscita nei prossimi giorni, che sarà trasmesso in anteprima nelle sale cinematografiche nel Party di presentazione dell'album.
Registrato nel 2024 durante il tour The Eras, "The Life of a "Showgirl", si legge sui media americani, è una sorta di premio di consolazione per i fan, delusi dall'annuncio che non sarà lei, ma Bad Bunny, a salire sul palco del prossimo Super Bowl.
Preceduto da una massiccia campagna promozionale "spontanea" il disco, in linea con lo schema di sequenziamento numerico della cantante americana, era stato annunciato alle 00:12 del 12 agosto, prima che la Swift facesse un'apparizione senza precedenti nel podcast New Heights del suo fidanzato Travis Kelce per condividere la copertina dell'album. Simmetria perfetta per la cantante appassionata di numerologia, e infatti anche il prezzo del biglietto del party al cinema sarà di 12 dollari. Fino a domenica 5 ottobre sarà proiettato infatti in più di 100 paesi The Official Release Party of a Showgirl, un documentario di 89 minuti che racconta il processo creativo dell’album e in cui verrà mostrato in anteprima il video ufficiale di “The Fate of Ophelia”, il primo singolo di The Life of a Showgirl (il titolo fa riferimento alla morte di Ofelia, il principale personaggio femminile dell’Amleto di William Shakespeare). Il documentario ha venduto biglietti per un valore di 15 milioni di dollari solo negli Stati Uniti.
Campagna promozionale spontanea e subliminale, come è nello stile di Taylor Swift, che era cominciata sin dalla fine dell'Eras Tour, quando la popstar aveva cominciato ad indossare abiti arancioni, colore che lei ha ribattezzato “Portofino orange glitter”, che torna nella copertina di "The Life of a Showgirl", in tutta la campagna promozionale del disco e che ha influenzato il mercato.
Intanto Taylor sta intensificando le sue apparizioni televisive. L'8 ottobre sarà l'ospite unica del 'late show' di Seth Meyers: nel video promozionale, il conduttore indossa il cardigan arancione scintillante lanciato da Swift come merchandising ufficiale in anticipazione dell'album, rafforzando così l'hype e il legame tra musica e immagine che caratterizzano la nuova era dell'artista.
"The Life of a Showgirl "segna un distacco dai suoi progetti precedenti sia dal punto di vista visivo che da quello dietro le quinte in cabina di registrazione, con la copertina dell'album che svela un lato particolarmente piccante di Swift, vestita come una sexy showgirl di Las Vegas. È anche il suo primo album in oltre un decennio che non vedrà la produzione del suo collaboratore e co-autore di fiducia, Jack Antonoff.
In questo attesissimo disco, l'artista trentacinquenne propone brani dance che ricordano gli anni 80, delle ballate e dei brani country, il genere con cui ha esordito nel 2006. Niente tracce bonus e invece una attenzione particolare alla coesione del lavoro come un "puzzle perfetto". Nell'album figura una collaborazione con Sabrina Carpenter sulla traccia omonima The Life of a Showgirl. Visivamente, l'album ha un'estetica glamour, ispirandosi al tema della "showgirl": Taylor ha adottato uno stile audace, con elementi scintillanti, riferimenti a costumi teatrali e uno schema cromatico dominato dall'arancione glitterato. L'artwork ufficiale la ritrae parzialmente immersa in acqua: il riferimento all'Ofelia dell'Amleto di Shakespeare sarebbe in tema con "la prof. di inglese che sposa il collega di ginnastica", come nell'annuncio del fidanzamento con il campione dei Chiefs di Kansas City Travis Kelce: il matrimonio è alle porte.
