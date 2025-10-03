Registrato nel 2024 durante il tour The Eras, "The Life of a "Showgirl", si legge sui media americani, è una sorta di premio di consolazione per i fan, delusi dall'annuncio che non sarà lei, ma Bad Bunny, a salire sul palco del prossimo Super Bowl.

Preceduto da una massiccia campagna promozionale "spontanea" il disco, in linea con lo schema di sequenziamento numerico della cantante americana, era stato annunciato alle 00:12 del 12 agosto, prima che la Swift facesse un'apparizione senza precedenti nel podcast New Heights del suo fidanzato Travis Kelce per condividere la copertina dell'album. Simmetria perfetta per la cantante appassionata di numerologia, e infatti anche il prezzo del biglietto del party al cinema sarà di 12 dollari. Fino a domenica 5 ottobre sarà proiettato infatti in più di 100 paesi The Official Release Party of a Showgirl, un documentario di 89 minuti che racconta il processo creativo dell’album e in cui verrà mostrato in anteprima il video ufficiale di “The Fate of Ophelia”, il primo singolo di The Life of a Showgirl (il titolo fa riferimento alla morte di Ofelia, il principale personaggio femminile dell’Amleto di William Shakespeare). Il documentario ha venduto biglietti per un valore di 15 milioni di dollari solo negli Stati Uniti.

Campagna promozionale spontanea e subliminale, come è nello stile di Taylor Swift, che era cominciata sin dalla fine dell'Eras Tour, quando la popstar aveva cominciato ad indossare abiti arancioni, colore che lei ha ribattezzato “Portofino orange glitter”, che torna nella copertina di "The Life of a Showgirl", in tutta la campagna promozionale del disco e che ha influenzato il mercato.

Intanto Taylor sta intensificando le sue apparizioni televisive. L'8 ottobre sarà l'ospite unica del 'late show' di Seth Meyers: nel video promozionale, il conduttore indossa il cardigan arancione scintillante lanciato da Swift come merchandising ufficiale in anticipazione dell'album, rafforzando così l'hype e il legame tra musica e immagine che caratterizzano la nuova era dell'artista.