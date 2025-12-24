Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
campionessa di generosità

Taylor Swift dona due milioni di dollari alle persone più bisognose

Il gesto della popstar arriva in un periodo particolarmente delicato dell'anno e contribuirà a garantire pasti a milioni di famiglie in difficoltà

24 Dic 2025 - 15:36
© instagram

© instagram

Taylor Swift conferma ancora una volta il suo impegno concreto a favore di chi è in difficoltà. Poco prima di Natale, la popstar americana ha donato un milione di dollari (circa 850mila euro) a Feeding America, una delle più grandi organizzazioni no-profit degli Stati Uniti impegnate nella lotta contro la fame. Un gesto che arriva in un periodo particolarmente delicato dell'anno e che contribuirà a garantire pasti e sostegno a milioni di famiglie. Ad annunciare la donazione è stata la ceo dell'associazione, Claire Babineaux-Fontenot, che su Instagram ha scritto: "In questo periodo di feste, il continuo supporto di Taylor Swift è un potente promemoria di ciò che è possibile quando ci uniamo per porre fine alla fame". Feeding America coordina una rete di circa 200 banche alimentari e sostiene oltre 37 milioni di persone attraverso mense, dispense e programmi di distribuzione di pasti in tutto il Paese.

Leggi anche

Taylor Swift dona 100mila euro a una bimba malata di tumore dopo averla vista su TikTok

Taylor Swift sceglie la data per il matrimonio dal forte valore simbolico: perché ci teniamo così tanto a dirci "sì" in un giorno speciale?

Quello natalizio non è però un gesto isolato

  'Nello stesso periodo, la popstar ha donato un altro milione di dollari all'American Heart Association, questa volta per una motivazione profondamente personale. La donazione è stata fatta per onorare il padre, Scott Swift, che all'inizio del 2025 si è sottoposto a un intervento di bypass quintuplo dopo la diagnosi di gravi ostruzioni cardiache. "La straordinaria generosità di Taylor Swift creerà un cambiamento duraturo che va ben oltre il suo valore finanziario" ha dichiarato Nancy Brown, amministratrice delegata dell'associazione. "Il suo esempio aiuterà a sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della salute del cuore".

La cantante, da anni, porta avanti il suo impegno filantropico lontano dai riflettori. Di recente ha aiutato con 100mila dollari la famiglia di Lilah, una bambina di due anni malata di cancro, scrivendo un messaggio di affetto e vicinanza. Negli anni passati ha, inoltre, donato 5 milioni di dollari per sostenere le popolazioni colpite dagli uragani Helene e Milton e, prima ancora, un milione per le vittime di una devastante tempesta nel Tennessee, il suo Stato d’origine.

Leggi anche

Taylor Swift sceglie la data per il matrimonio dal forte valore simbolico: perché ci teniamo così tanto a dirci "sì" in un giorno speciale?

Taylor Swift per le strade di New York in versione preppy: minigonna scozzese, borsetta rétro e l'iconico rossetto rosso

Taylor Swift ragazza "preppy" in minigonna da scolaretta e frangetta

Campionessa di generosità

 Anche al termine dell'Eras Tour, Taylor Swift si è resa protagonista di un gesto senza precedenti: ha scritto una lettera personalizzata a ogni membro del suo staff e ha distribuito bonus per un totale di circa 200 milioni di dollari, con cifre che in alcuni casi hanno raggiunto i 500mila dollari a persona. Senza proclami e senza commenti ufficiali, Swift continua così a usare la sua enorme visibilità per sostenere cause sociali, trasformando il successo globale in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno - soprattutto nei momenti in cui la solidarietà conta di più.

Ti potrebbe interessare

taylor swfit
beneficenza

Sullo stesso tema