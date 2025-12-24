Taylor Swift dona due milioni di dollari alle persone più bisognose

Taylor Swift conferma ancora una volta il suo impegno concreto a favore di chi è in difficoltà. Poco prima di Natale, la popstar americana ha donato un milione di dollari (circa 850mila euro) a Feeding America, una delle più grandi organizzazioni no-profit degli Stati Uniti impegnate nella lotta contro la fame. Un gesto che arriva in un periodo particolarmente delicato dell'anno e che contribuirà a garantire pasti e sostegno a milioni di famiglie. Ad annunciare la donazione è stata la ceo dell'associazione, Claire Babineaux-Fontenot, che su Instagram ha scritto: "In questo periodo di feste, il continuo supporto di Taylor Swift è un potente promemoria di ciò che è possibile quando ci uniamo per porre fine alla fame". Feeding America coordina una rete di circa 200 banche alimentari e sostiene oltre 37 milioni di persone attraverso mense, dispense e programmi di distribuzione di pasti in tutto il Paese.