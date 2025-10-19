La popstar ha voluto contribuire personalmente alle cure della piccola di due anni, già fan dell'artista
La popstar Taylor Swift ha donato 100mila dollari alla famiglia di Lilah, una bambina di due anni cui è stato diagnostico un tumore cerebrale al quarto stadio. A confermare la donazione sono stati gli stessi genitori della piccola, che da tempo condividono sui social la loro esperienza e raccolgono fondi per le cure con una campagna GoFundMe. "Non credo di sentirmi bene. Taylor Swift ha appena fatto una donazione alla nostra raccolta fondi. Sono sotto shock. Non riesco a smettere di piangere", ha scritto la madre della bimba su Facebook.
Tutto è partito da un video su TikTok in cui Lilah, guardando le immagini di Taylor Swift, la chiamava "La mia amica". Nella didascalia del video, la madre ha raccontato questa passione della bimba per la popstar: "Abbiamo ascoltato Taylor per tutta la gravidanza ed è nata una piccola Swiftie. Forse è colpa mia". Swiftie è il nome che viene dato ai fan della popstar. "Lilah ama la sua musica, che è di conforto durante le sedute. Spero che un giorno possa assistere a un suo concerto dal vivo", ha aggiunto. Il video ha raggiunto anche l'artista, che ha deciso di attivarsi personalmente. Sulla pagina della campagna GoFundMe è spuntata proprio la donazione di Taylor Swift, con tanto di nome e cognome, e la cifra: 100mila dollari.
Un giorno Lilah "ha avuto una crisi epilettica mentre era a casa. È stata portata d'urgenza in ospedale, dove le hanno fatto una Tac e le hanno trovato una massa al cervello. Più tardi è stata trasferita in un ospedale pediatrico per una risonanza magnetica, dove hanno scoperto che la massa era un tumore al quarto stadio. Lilah è stata quindi operata al cervello per rimuovere il tumore: l'operazione è riuscita alla grande. L'intero tumore è stato rimosso e Lilah si sta riprendendo molto bene", scrivono i familiari sulla pagina della campagna GoFundMe.
"Più avanti a Lilah è stata diagnosticata una forma molto rara e aggressiva di cancro al cervello. L'anno scorso, negli Stati Uniti, sono stati documentati solo 58 casi di questo tipo di tumore. Lilah deve quindi sottoporsi a tre mesi di chemioterapia e tre mesi di trattamento con cellule staminali", hanno spiegato i familiari.
"Tutto ciò che chiediamo sono tante, tantissime preghiere per questa bambina così forte. Ogni donazione è apprezzata, indipendentemente dall'importo. Aiutateci ad alleggerire il loro carico di spese, così che possiamo concentrarci sulla cura di Lilah. Se non potete donare, condividetelo con i vostri amici e familiari, perché significherebbe molto per noi", ha scritto la famiglia. E la stessa Taylor Swift si è mobilitata.