Un giorno Lilah "ha avuto una crisi epilettica mentre era a casa. È stata portata d'urgenza in ospedale, dove le hanno fatto una Tac e le hanno trovato una massa al cervello. Più tardi è stata trasferita in un ospedale pediatrico per una risonanza magnetica, dove hanno scoperto che la massa era un tumore al quarto stadio. Lilah è stata quindi operata al cervello per rimuovere il tumore: l'operazione è riuscita alla grande. L'intero tumore è stato rimosso e Lilah si sta riprendendo molto bene", scrivono i familiari sulla pagina della campagna GoFundMe.