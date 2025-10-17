Effetto Taylor Swift su un museo tedesco: i fan in fila per il dipinto di Ophelia

Inizialmente, molti avevano ipotizzato che l’opera citata nel video fosse l’iconica Ophelia di John Everett Millais, quadro preraffaellita del 1851-52, conservato alla Tate di Londra. Eppure, una visione più attenta ha confermato che la scena evocata nel videoclip rimanda in realtà all’interpretazione simbolista e più tarda dell’artista tedesco Heyser. Una scoperta sorprendente che dimostra ancora una volta quanto sia influente l’universo visivo costruito da Swift. Il brano "The Fate of Ophelia" reinventa il tormentato destino del personaggio shakespeariano di Ofelia, amata di Amleto e simbolo per eccellenza di un amore consumato dalla tragedia. Nella sua narrazione musicale, Swift prende quella figura storicamente fragile e la trasforma: Ofelia non è più una vittima passiva ma diventa una donna consapevole, capace di riscattare la propria storia. È un messaggio potente e moderno, che sa dialogare con l’arte del passato mentre parla alle nuove generazioni. Chi avrebbe mai detto che un quadro dimenticato in un museo tedesco sarebbe diventato il centro dell’universo pop?