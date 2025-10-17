Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
l'opera ha ispirato la popstar

Effetto Taylor Swift su un museo tedesco: i fan in fila per il dipinto di Ophelia

Centinaia di Swifties hanno invaso il Museo Statale di Wiesbaden attratti dal dipinto di Heyser che la cantante ha citato nel suo ultimo video "The Fate of Ophelia"

17 Ott 2025 - 10:21
© Da video

© Da video

I fan di Taylor Swift stanno facendo impennare la popolarità di un museo tedesco che espone un ritratto del personaggio shakespeariano di Ophelia, recentemente reinterpretato in una canzone e in un video musicale del nuovo album dei record "The Life of a Showgirl". L'Hessische Landesmuseum di Wiesbaden, nella Germania centrale, ha registrato centinaia di visitatori in più del solito durante il fine settimana, poiché i fan volevano vedere la versione originale del dipinto che apre il video musicale di "The Fate of Ophelia", visualizzato più di 65 milioni di volte su YouTube, in cui il dipinto prende vita, con la popstar al centro.

Leggi anche

Taylor Swift si racconta in "The Life of a Showgirl", che celebra il fidanzato Travis Kelce e supera ogni record

Taylor Swift numero uno anche al cinema: "Showgirl" record al botteghino

Un’opera d’arte da tempo rimasta nell’ombra sta vivendo quindi un momento di gloria inatteso. Si tratta della Ophelia del pittore Art Nouveau Friedrich Heyser, dipinta intorno al 1900 e custodita al Museo Statale di Wiesbaden. Nel videoclip di "The Fate of Ophelia", l’abito bianco, la posa drammatica e il paesaggio evocativo sembrano usciti direttamente dalla tela di Heyser, fedelmente riprodotti nel lavoro della cantante. Andreas Henning, direttore del museo, non nasconde l’entusiasmo suscitato dall’evento. "Siamo sorpresi e felici che Taylor Swift abbia scelto proprio questa opera della nostra collezione", ha dichiarato in un’intervista alla rivista Monopol. Per Henning, questo è qualcosa di più di una semplice coincidenza: "È un’occasione unica per far conoscere il nostro museo a un pubblico completamente nuovo".

Leggi anche

Taylor Swift e Travis Kelce futuri sposi: l'annuncio del fidanzamento sui social

Taylor Swift con labbra rosse, cat-eye e treccina sul red carpet dei Grammy 2024

Il grande cuore di Taylor Swift: "Suonò per tre ore per fare felice una malata di cancro"

Inizialmente, molti avevano ipotizzato che l’opera citata nel video fosse l’iconica Ophelia di John Everett Millais, quadro preraffaellita del 1851-52, conservato alla Tate di Londra. Eppure, una visione più attenta ha confermato che la scena evocata nel videoclip rimanda in realtà all’interpretazione simbolista e più tarda dell’artista tedesco Heyser. Una scoperta sorprendente che dimostra ancora una volta quanto sia influente l’universo visivo costruito da Swift. Il brano "The Fate of Ophelia" reinventa il tormentato destino del personaggio shakespeariano di Ofelia, amata di Amleto e simbolo per eccellenza di un amore consumato dalla tragedia. Nella sua narrazione musicale, Swift prende quella figura storicamente fragile e la trasforma: Ofelia non è più una vittima passiva ma diventa una donna consapevole, capace di riscattare la propria storia. È un messaggio potente e moderno, che sa dialogare con l’arte del passato mentre parla alle nuove generazioni. Chi avrebbe mai detto che un quadro dimenticato in un museo tedesco sarebbe diventato il centro dell’universo pop? 

Ti potrebbe interessare

taylor swift
musica

Sullo stesso tema