Da Taylor Swift a Francesca Barra, cos'è il deepnude e perché fa così paura

I numeri in Italia - Anche in Italia si sono verificati casi di cronaca legati ai deepfake porno. Da ultimo il caso denunciato da Francesca Barra, ma il fenomeno riguarda non solo i personaggi famosi. Nel 2023 sono stati fermati due studenti di una scuola media di Roma che hanno pubblicato sui social le foto di alcune coetanee create con l'applicazione BikiniOff. Nel 2024 in provincia di Latina cinque studenti minorenni hanno fatto la stessa cosa prendendo, e poi falsificando, le foto di alcune compagne dai loro profili Instagram. L'osservatorio di Meter ha monitorato e segnalato due gruppi Telegram, nei quali circolavano 125 immagini di studentesse manipolate tramite intelligenza artificiale: foto reali di adolescenti, fotografate di nascosto nelle aule scolastiche, poi denudate ed immesse in gruppi pedopornografici. "Questa è la nuova frontiera della pedocriminalità digitale - ha denunciato il presidente - non siamo più solo davanti a scambi di materiale illegale, ma alla creazione di immagini false, generate o modificate dall'IA, che ledono in modo irreparabile la dignità dei minori. Le studentesse che abbiamo riscontrato sono giovanissime, avranno 14 anni, forse sono ignare delle immagini diffuse online, ma il danno per le vittime è reale e devastante, questo non è assolutamente cyberbullismo come qualcuno lo definisce, è pornografia minorile".