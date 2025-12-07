Taylor Swift sceglie la data per il matrimonio dal forte valore simbolico: perché ci teniamo così tanto a dirci "sì" in un giorno speciale?

Per chi non vive nel mondo Swift, scegliere una data perché portafortuna può sembrare bizzarro. Ma per lei il 13 è più di un amuleto: è un tratto identitario. È il numero che ricorre negli snodi della sua carriera, quello che scriveva sulla mano agli esordi, quello che ama trasformare in codice per i fan. Secondo le indiscrezioni, la cerimonia si terrà nella cornice da cartolina dell'Ocean House di Watch Hill, Rhode Island, a pochi minuti dalla villa della cantante nella data da lei amata che qualcuno aveva già prenotato e che lei ha ricomprato, pagando l'intero matrimonio e la luna di miele della coppia che aveva già bloccato il giorno.