Taylor Swift pubblica il videoclip del singolo "Opalite"
Il brano è il secondo singolo estratto dall'album "The Life of a Showgirl", certificato disco di platino in Italia
È finalmente disponibile il videoclip ufficiale di "Opalite", secondo singolo estratto dall'album "The Life of a Showgirl" di Taylor Swift, certificato disco di platino in Italia. In occasione dell'uscita del videoclip, è ora disponibile su tutte le piattaforme l'inedita versione del brano "Opalite (Life is a Song Acoustic Version)".
Il videoclip con un cast stellare
Per il videoclip di "Opalite" Swift ha fatto le cose in grande, come suo stile, chiamando a raccolta un cast a dir poco stellare: il presentatore Graham Norton, il cantautore Lewis Capaldi e gli attori Domhnall Gleeson, Jodie Turner-Smith, Greta Lee, Cillian Murphy sono infatti i protagonisti insieme a lei della sua nuova opera. Proprio nella scelta dei personaggi del videoclip si scopre l'ennesimo easter egg della popstar: tutti i sopracitati, infatti, sono stati ospiti insieme a lei nella puntata del popolare programma britannico "The Graham Norton Show" andata in onda in concomitanza con l'uscita del suo ultimo album.
Il nuovo singolo
"Opalite", disponibile anche in rotazione radiofonica in Italia dal 23 gennaio e attualmente in Top30 della classifica EarOne, segue il successo del primo brano estratto "The Fate of Ophelia", certificato disco d'oro in Italia, totalizzando oltre 512 milioni di streaming su Spotify e classificandosi come il secondo brano più ascoltato dell'album. La canzone, dai toni allegri e danzerecci, parla di una rinascita emotiva e di una presa di coscienza di se stessi dopo relazioni difficili, grazie anche alla presenza della persona giusta al proprio fianco, che illumina la visione del mondo come mai era successo prima. Con l'autoironia che solo Swift è capace di avere non solo nei suoi testi, ma anche nelle trasposizioni video, l'artista trasforma in immagini la convinzione che anche le persone che si sentono più emarginate possano trovare la propria anima gemella, nel momento in cui abbracciano la propria stramba e speciale diversità a discapito dei canoni imposti dalla società.
Tutti i numeri della nuova era di Taylor Swift
Grande è anche l'impatto sul pubblico italiano del brano "The Fate Of Ophelia", attualmente stabile in Top20 nell'Airplay radiofonico in Italia, dopo aver occupato anche la vetta della classifica. Il brano che è #4 nella Spotify Global, è attualmente in Top40 su Apple Music Italia, stabile in Top50 su Spotify Italia e in Top10 su Amazon Music in Italia, con il titolo di singolo della cantautrice con il miglior debutto in Italia. "The Fate of Ophelia" infatti, ha debuttato alla #6 nella classifica FIMI dei singoli e attualmente è in Top20. Il brano ha battuto ben due record della piattaforma, diventando la canzone più ascoltata in un giorno e in una settimana nella storia di Spotify, mentre il videoclip ufficiale ha superato 265 milioni di visualizzazioni su YouTube.
Con la certificazione a disco di platino, l'album "The Life of a Showgirl" ha confermato un traguardo storico per Swift in Italia, diventato il suo miglior debutto di sempre nel nostro Paese e piazzandosi #2 nella classifica CD, vinili e musicassette più venduti del 2025. Tale risultato conferma quanto ottenuto in Italia fin dalla data di uscita: miglior debutto di sempre per un'artista donna, nazionale e internazionale, miglior debutto per un'artista internazionale in Italia e miglior debutto assoluto del 2025 tra artisti italiani e stranieri. L'album, che ha consacrato Swift come la prima artista della storia a superare 100 miliardi di stream da solista su Spotify, ha debuttato al #1 nelle classifiche FIMI/NIQ Album e nella chart CD, Vinili e Musicassette e rimane stabile in Top30 nella classifica Album FIMI. Nel 2025 Swift si è confermata la seconda artista più ascoltata su Spotify a livello globale e la quarta artista donna più ascoltata in Italia. Un percorso straordinario per la popstar americana, che non smette di sorprendere.