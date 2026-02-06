Taylor Swift pubblica il videoclip del singolo "Opalite"

Con la certificazione a disco di platino, l'album "The Life of a Showgirl" ha confermato un traguardo storico per Swift in Italia, diventato il suo miglior debutto di sempre nel nostro Paese e piazzandosi #2 nella classifica CD, vinili e musicassette più venduti del 2025. Tale risultato conferma quanto ottenuto in Italia fin dalla data di uscita: miglior debutto di sempre per un'artista donna, nazionale e internazionale, miglior debutto per un'artista internazionale in Italia e miglior debutto assoluto del 2025 tra artisti italiani e stranieri. L'album, che ha consacrato Swift come la prima artista della storia a superare 100 miliardi di stream da solista su Spotify, ha debuttato al #1 nelle classifiche FIMI/NIQ Album e nella chart CD, Vinili e Musicassette e rimane stabile in Top30 nella classifica Album FIMI. Nel 2025 Swift si è confermata la seconda artista più ascoltata su Spotify a livello globale e la quarta artista donna più ascoltata in Italia. Un percorso straordinario per la popstar americana, che non smette di sorprendere.