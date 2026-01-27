Tutto inizia nel 2023, quando Blake Lively contatta Swift per chiederle di approvare, a scatola chiusa, la versione della sceneggiatura di It Ends With Us che voleva proporre. "Se arrivi qui quando questo idiota del regista del mio film sarà ancora qui, puoi farmi un enorme favore?", ha scritto l'attrice."È un pagliaccio e pensa di essere uno sceneggiatore ora, ha ricevuto questa riscrittura e mi ha detto che apprezza la mia passione. Quindi avere la più grande narratrice vivente che senza sapere gli dice quanto ami quello che stiamo facendo sarà di grande aiuto", ha aggiunto. La cantante avrebbe poi risposto dicendo: "Farei qualsiasi cosa per te!!". Poco dopo, Swift e Lively avrebbero dato appuntamento a Justin Baldoni nell'appartamento dell'attrice, dove Swift avrebbe approvato la bozza della sceneggiatura.