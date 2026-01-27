Blake Lively, pubblicate le chat con Taylor Swift su Justin Baldoni
L'attrice cerca appoggio dalla popstar nei messaggi letti dagli avvocati di Baldoni. Spuntano anche i nomi di Matt Damon, Ben Affleck e Anna Wintour
Una battaglia legale che prosegue da più di un anno quella fra Blake Lively e Justin Baldoni. Lei attrice protagonista, lui regista e co-protagonista del film It Ends With Us (2024). A dicembre 2024 arriva l'accusa di molestie sessuali da parte di Lively, ma Baldoni nega tutto. In attesa del loro incontro in tribunale il 18 maggio, la Corte distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan ha reso pubblici, a giugno 2025, i messaggi che Lively ha scambiato in primis con Taylor Swift, ma anche con altri volti noti dello spettacolo.
L'entrata in scena della popstar
Tutto inizia nel 2023, quando Blake Lively contatta Swift per chiederle di approvare, a scatola chiusa, la versione della sceneggiatura di It Ends With Us che voleva proporre. "Se arrivi qui quando questo idiota del regista del mio film sarà ancora qui, puoi farmi un enorme favore?", ha scritto l'attrice."È un pagliaccio e pensa di essere uno sceneggiatore ora, ha ricevuto questa riscrittura e mi ha detto che apprezza la mia passione. Quindi avere la più grande narratrice vivente che senza sapere gli dice quanto ami quello che stiamo facendo sarà di grande aiuto", ha aggiunto. La cantante avrebbe poi risposto dicendo: "Farei qualsiasi cosa per te!!". Poco dopo, Swift e Lively avrebbero dato appuntamento a Justin Baldoni nell'appartamento dell'attrice, dove Swift avrebbe approvato la bozza della sceneggiatura.
Nel dicembre 2024, Lively intenta una causa per molestie contro Baldoni. La notizia, presto diffusa dal New York Times, arriva anche al regista, che risponde prima con una controquerela da 400 milioni di dollari rivolta anche al marito di Lively, Ryan Reynolds, e una causa contro il quotidiano statunitense. Entrambe le cause sono state, però, respinte nel 2025.
Chi sono le altre celebrità coinvolte
Oltre a Taylor Swift, Lively avrebbe parlato della vicenda anche a Matt Damon, Ben Affleck e Anna Wintour. "Blake, è stato un film molto coraggioso e commovente", le avrebbe scritto la giornalista. "Sapere quanto fosse difficile per te la situazione mi ha resa particolarmente orgogliosa di te". Dopo il caso Depp-Heard, sembra essere proprio quello di Blake Lively e Justin Baldoni a infiammare il web.