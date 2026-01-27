Amber Heard sottolinea soprattutto il periodo di tensione che ha vissuto tra un'udienza e l'altra. Una folla che l'aspettava fuori dal tribunale insultandola e lanciandole oggetti. "Ricordo che, alla fine del processo, venne fuori l’idea che potessi dire qualcosa alla stampa. Mi chiesero se ne fossi sicura. Pensai che, se mi avessero lanciato delle cose, avrebbe reso tutto più evidente. Non capivo che per me, come donna che usa la propria voce, potesse andare così tanto peggio", ha dichiarato.