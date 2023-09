Arriva il film che segna il ritorno sul grande schermo di Amber Heard.

Dal 14 settembre al cinema il thriller soprannaturale "In the fire" diretto da Conor Allyn, dopo la calorosa accoglienza del pubblico al Taormina Film Fest lo scorso giugno, dove è stato presentato in anteprima mondiale. Nella pellicola l'attrice interpreta una psichiatra americana chiamata a risolvere il caso di un bambino disturbato e forse posseduto sul finire del 1800 in Colombia quando la psicanalisi non era ancora considerata una scienza ma tutti preferivano credere nella superstizione e nel maligno. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.