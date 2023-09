Moccia al cinema

Dopo aver conquistato i teenager di tutta Italia con i successi letterari di "Tre metri sopra il cielo", "Ho voglia di te" e "Amore 14" (quest’ultimo da lui anche diretto) e aver spostato poi lo sguardo come scrittore e/o come regista sui ventenni con "Scusa ma ti chiamo amore", "Scusa ma ti voglio sposare" e "Universitari", Moccia si rivolge oggi al suo pubblico che è cresciuto con lui e che ormai ha un’età in cui ci si sposa, si fanno figli e si entra anche in crisi e usa ancora una volta i toni della commedia per parlare di un affidamento di un minore sui generis, in cui sono i genitori ad alternarsi, una volta per uno, a casa del figlio, scatenando una serie di situazioni divertenti, conflittuali, inaspettate.