Dopo l’anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma e la presentazione a Biografilm Festival 2023, il film del premiatissimo regista tedesco di origini turche Fatih Akin (Orso d’Oro al Festival di Berlino 2004 per "La sposa turca", Leone d’Argento a Venezia 2009 con "Soul Kitchen" e un Golden Globe come Migliore film straniero nel 2017 per "Oltre la notte", approda nelle sale italiane, dal 27 luglio, arricchito dai testi delle canzoni adattati da Frankie hi-nrg mc .

In "Rheingold", Akin porta sul grande schermo l’autobiografia del rapper tedesco di origine curda, la cui vita spericolata e sempre al limite supera la finzione. Nato in Iran e cresciuto in Germania, Giwar è stato tutto e ha fatto di tutto tra spaccio, furti, rapine, entrando e uscendo più volte di prigione. Abituato a fare a pugni con la vita, Giwar coltiva un sogno: vuole fare musica. Il padre, celebre compositore curdo, gli ha insegnato a suonare il pianoforte mentre la madre gli ha pagato per anni le lezioni private.

Un'opera moderna "Rheingold" è il titolo dell'opera di Wagner, prima parte della trilogia "Der Ring des Nibelungen", e la potenza drammatica della pellicola, interpretata da Emilio Sakraya, ha le caratteristiche di una vera e propria opera moderna.



Diventato uno spacciatore Giwar si trova coinvolto nella sparizione di un carico di droga e per saldare il suo debito progetta un furto d'oro. Il film si trasforma così in un vero e proprio racconto di redenzione, un romanzo di formazione come l'opera wagneriana.



La trama Dall'inferno di una prigione irachena, a metà degli anni Ottanta Giwar Hajabi arriva in Germania con la sua famiglia e approda in fondo al mondo. In poco tempo, passa da piccolo criminale a grande spacciatore, guadagnandosi il soprannome Xatar (“pericoloso”). Fino a quando non perde un prezioso carico di droga. Per saldare i suoi debiti con il cartello, Giwar progetta così un leggendario furto d'oro…

Il pluripremiato regista Fatih Akin racconta la sensazionale storia vera del rapper curdo Xatar – dalla guerra, al ghetto, fino alle vette della musica mondiale – in un’opera travolgente che mescola film biografico, romanzo di formazione e heist comedy, tra Romanzo Criminale e il miglior Guy Ritchie.