Al cinema "Titina", film d'animazione sulla storia di Nobile e la sua cagnetta al Polo Nord

La storia vera

Il 12 maggio 1926, l’esploratore norvegese del Polo Roald Amundsen, l’ingegnere italiano progettista di dirigibili Umberto Nobile, il cane di Nobile Titina e l’equipaggio del dirigibile Norge furono i primi a sorvolare il Polo Nord. Numerosi esploratori, compreso lo stesso Amundsen, avevano cercato per decenni di raggiungere questo ultimo puntino bianco sulla mappa. All’epoca nessuno sapeva cosa avrebbero trovato al Polo, specialmente nell’area tra il Polo e l’Alaska: Amundsen sperava ci fossero terre inesplorate. Lo stato italiano guidato Mussolini accettò di vendere il dirigibile per 75mila dollari e poi riacquistarlo dopo la spedizione per 46mila, per cui l’Italia fu uno sponsor indiretto del viaggio. Il dirigibile era stato progettato da Umberto Nobile prima dei piani di Amundsen, ma Nobile lo modificò per volare con le condizioni presenti nell’Artico. Il nome ufficiale della spedizione era “Trasvolata Amundsen-Ellsworth-Nobile”, l’attenzione della stampa fu enorme e Titina divenne una star, tanto che visitò il Giappone, fu invitata alla Casa Bianca e fece un tour di Hollywood.