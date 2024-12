Blake Lively accusa il regista Justin Baldoni di molestie sessuali

Blake Lively ha accusato il regista e co-protagonista del film "Siamo noi a dire basta", Justin Baldoni, di molestie sessuali sul set e di un successivo tentativo di "distruggere" la sua reputazione. La denuncia, ottenuta dall'Associated Press, precede una causa legale ed è stata depositata presso il Dipartimento dei Diritti Civili della California, come riportato dal "New York Times". Tra gli imputati sono nominati Baldoni e la casa di produzione dietro "It Ends With Us" (titolo originale del film), Wayfarer Studios. Un legale che rappresenta il regista e lo studios ha definito le accuse "completamente false, oltraggiose e intenzionalmente scandalose".