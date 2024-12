Jay-Z accusato di aver molestato una 13enne nel 2000

L'azione legale era stata inizialmente intentata contro Combs lo scorso ottobre, ma domenica la donna ha aggiunto Shawn Carter, il rapper e imprenditore conosciuto come Jay-Z, come coimputato nella causa civile. Carter è la prima celebrità a essere accusata di aggressione sessuale in relazione a Combs. In una dichiarazione rilasciata alla Cnn, Carter ha categoricamente negato le accuse e le ha definite "così atroci nella loro natura che imploro di presentare una denuncia penale, non civile! Chiunque commetta un crimine del genere contro un minorenne dovrebbe essere rinchiuso, non siete d'accordo?".