C'era chi ci sperava e chi invece diceva fossero solo voci di corridoio. Poi la conferma: Taylor Swift ha scritto una canzone per il quinto capitolo di Toy Story. La notizia arriva da due post Instagram, uno della cantante e uno di Pixar. Il brano, intitolato I Knew It, I Knew You, sarà disponibile da venerdì 5 giugno su tutte le piattaforme e in formato CD in tre versioni: originale, acoustic e piano.
Un ritorno al country
La canzone, ispirata al viaggio di Jessie, la cowgirl di Toy Story 5, segna anche un ritorno alle radici country di Swift, fondendo gli stili che hanno definito la sua carriera da record come cantautrice e artista. "È incredibile quanto sia stato significativo per Taylor scrivere e interpretare questa canzone. Il suo legame con Jessie e la sua immediata comprensione di ciò che il personaggio stava provando sono innegabili", ha dichiarato Andrew Stanton, regista e sceneggiatore del film che arriverà nelle sale il 17 giugno. "La canzone è così profondamente legata a Toy Story che, al primo ascolto, ho avuto subito la sensazione che fosse sempre stata lì, come un membro della famiglia ritrovato dopo tanto tempo. È stato il destino", ha aggiunto.
Gli indizi partiti dai cartelloni
Prima dell'annuncio ufficiale era comparsa nel fine settimana a Los Angeles, Chicago, Dallas, San Francisco, Toronto, Città del Messico e Londra, una serie di cartelloni pubblicitari con la sigla "TS", un gioco di parole tra Toy Story e le iniziali di Taylor Swift. Era stato, inoltre, impostato un conto alla rovescia a tema Toy Story 5 sul sito web ufficiale della cantante. "Mi sono innamorata di questi personaggi fin dal primo film, che ho visto quando avevo 5 anni", ha raccontato Taylor nel suo post Instagram.