La canzone, ispirata al viaggio di Jessie, la cowgirl di Toy Story 5, segna anche un ritorno alle radici country di Swift, fondendo gli stili che hanno definito la sua carriera da record come cantautrice e artista. "È incredibile quanto sia stato significativo per Taylor scrivere e interpretare questa canzone. Il suo legame con Jessie e la sua immediata comprensione di ciò che il personaggio stava provando sono innegabili", ha dichiarato Andrew Stanton, regista e sceneggiatore del film che arriverà nelle sale il 17 giugno. "La canzone è così profondamente legata a Toy Story che, al primo ascolto, ho avuto subito la sensazione che fosse sempre stata lì, come un membro della famiglia ritrovato dopo tanto tempo. È stato il destino", ha aggiunto.