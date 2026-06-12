La cosa più sorprendente è che Hanks fino a poco tempo prima non sapeva nemmeno che la cantante avrebbe preso parte al nuovo film Pixar. Lo ha rivelato a Variety: "Ci hanno fatto entrare in una stanza insonorizzata e ci hanno detto: 'Stasera alle 21 uscirà la vera canzone dei titoli di coda, ed è di Taylor Swift'. Io ho risposto: 'Ci avete tenuto all'oscuro per tutto questo tempo?'". Il cast non ne sapeva nulla. A tutti avevano fatto sentire un brano temporaneo che poi è stato sostituito con I Knew It, I Knew You, che chiude Toy Story 5. "È stato come quando ho sentito cantare a Judy Garland Over the Rainbow in Il mago di Oz", ha concluso l’attore.