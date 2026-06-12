Terapia... di coppia: i consigli sul matrimonio di Tom Hanks a Taylor Swift
Sul tappeto rosso di "Toy Story 5", l'attore ha condensato tutti i segreti del matrimonio in una sola frase "L'uomo deve fare i waffle la domenica"
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Due premi Oscar, la stella scolpita sulla Hollywood Walk of Fame, la voce di Woody dal 1995. Ma soprattutto 38 anni di matrimonio. Tom Hanks è tra i pochi a vantare una carriera pluridecennale nella fabbrica dei sogni e ha deciso di esporsi sul red carpet di Los Angeles in merito a consigli matrimoniali. Lo ha fatto per Taylor Swift, la nuova autrice della canzone di "Toy Story 5", promessa sposa di Travis Kelce. Se è vero che la sua presenza a Hollywood è davvero longeva, lo stesso si può dire per il legame che lo unisce con la moglie, Rita Wilson. Anche lì l'esperienza non manca.
Il segreto sul matrimonio di Tom Hanks
Sul tappeto rosso della prima mondiale di "Toy Story 5", la star americana - su richiesta di E! News - ha condensato tutti i segreti del matrimonio in una sola frase "L'uomo deve fare i waffle la domenica". Il riferimento era alla coppia mediatica Swift e Kelce (entrambi 36 anni) che, secondo Page Six, si dovrebbero sposare il 3 luglio al Madison Square Garden di New York.
La rivelazione sul brano "I knew it, I knew you"
La cosa più sorprendente è che Hanks fino a poco tempo prima non sapeva nemmeno che la cantante avrebbe preso parte al nuovo film Pixar. Lo ha rivelato a Variety: "Ci hanno fatto entrare in una stanza insonorizzata e ci hanno detto: 'Stasera alle 21 uscirà la vera canzone dei titoli di coda, ed è di Taylor Swift'. Io ho risposto: 'Ci avete tenuto all'oscuro per tutto questo tempo?'". Il cast non ne sapeva nulla. A tutti avevano fatto sentire un brano temporaneo che poi è stato sostituito con I Knew It, I Knew You, che chiude Toy Story 5. "È stato come quando ho sentito cantare a Judy Garland Over the Rainbow in Il mago di Oz", ha concluso l’attore.
La videocassetta originale di Toy Story
Swift aveva annunciato la collaborazione il 1° giugno su Instagram. Il risultato? Un successo storico: il pezzo country è diventato il più ascoltato da un'artista femminile in un solo giorno su Spotify. Su Apple Music è il singolo di una colonna sonora più ascoltato di sempre nel giorno d'uscita. "Scrivere questa canzone è stato un allontanamento musicale e un ritorno a casa allo stesso tempo", ha scritto la Swift.
L'autrice del celebre brano si è presentata alla première con la videocassetta originale di Toy Story. Aveva portato un reperto del 1995 con sé non per pura presenza scenica, ma perché da quando aveva 5 anni è una grandissima fan della saga. E perché voleva la firma di Hanks e di Tim Allen. Lo storico doppiatore di Woody ha poi aggiunto scherzosamente che Swift "avrebbe dovuto portare anche il videoregistratore, così avremmo potuto firmare pure quello e mandarlo allo Smithsonian Institute".