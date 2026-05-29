Austria, condannato il 21enne che progettava un attentato al concerto di Taylor Swift

È stato condannato a 15 anni di carcere Beran A., l'austriaco di 21 anni che aveva progettato un attentato jihadista durante un concerto della popstar Taylor Swift a Vienna durante l'Eras Tour dell'agosto 2024. Secondo l'accusa, il giovane si era radicalizzato e aveva giurato fedeltà all'Isis. I procuratori hanno affermato che aveva tentato, senza riuscirvi, di acquistare illegalmente armi, tra cui una mitragliatrice e una granata.