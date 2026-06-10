Il ritorno dei Linkin Park è stato ascoltato con l'album "From Zero". Ora è il momento di raccontarlo. L'account ufficiale della band ha pubblicato il primo trailer di "Unshatter", il documentario che racconterà il trascorso della band dopo gli anni seguiti alla morte di Chester Bennington. Il film, che ancora non ha una data d'uscita, è diretto da Joe Hahn e arriverà nei cinema di tutto il mondo. Uno sguardo più profondo sulla rinascita del gruppo avvenuta nel 2024 con l'arrivo della cantante Emily Armstrong e del batterista Colin Brittain, fino alla pubblicazione di "From Zero" e al ritorno in tour.