Il ritorno dei Linkin Park è stato ascoltato con l'album "From Zero". Ora è il momento di raccontarlo. L'account ufficiale della band ha pubblicato il primo trailer di "Unshatter", il documentario che racconterà il trascorso della band dopo gli anni seguiti alla morte di Chester Bennington. Il film, che ancora non ha una data d'uscita, è diretto da Joe Hahn e arriverà nei cinema di tutto il mondo. Uno sguardo più profondo sulla rinascita del gruppo avvenuta nel 2024 con l'arrivo della cantante Emily Armstrong e del batterista Colin Brittain, fino alla pubblicazione di "From Zero" e al ritorno in tour.
Cosa mostra il trailer
Da queste prime immagini si vede Mike Shinoda in studio: "Vado avanti passando da una cosa all'altra, senza scopo preciso". Sullo schermo compare poi una scritta "La parte più difficile della fine è ricominciare", seguita da un'inquadratura del murale dedicato a Chester Bennington realizzato dall'artista Owen Dippie a Los Angeles nel 2017. Il video alterna anche scene dietro le quinte e immagini dai concerti del nuovo tour dei Linkin Park in tutto il mondo. Il titolo del documentario riprende quello di una delle prime canzoni del nuovo capitolo della band insieme a Emily Armstrong, successivamente inclusa nel disco e nuovo punto di partenza "From Zero".
Un annuncio atteso
Attraverso una serie di indizi sparsi durante il tour europeo, la band aveva fatto intendere l'imminente arrivo del documentario. L'indirizzo del sito ufficiale del film è comparso infatti sulle etichette delle magliette del merchandising e in diversi contenuti pubblicati sui canali social della band. Per il momento i Linkin Park non hanno ancora comunicato quando "Unshatter" arriverà nelle sale cinematografiche. La pubblicazione del trailer arriva durante il tour europeo della band, che farà tappa anche in Italia il prossimo 26 giugno per una data alla Visarno Arena di Firenze.