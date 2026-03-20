Sulla scena musicale rock e metal, Chester aveva consolidato molte grandi amicizie, una fra queste quella con Chris Cornell, frontman dei Soundgarden. I due si erano conosciuti durante un tour condiviso negli anni Duemila. Cornell morì anch'esso suicida nel 2017. Nel 2012 Bennington partecipa al documentario "Artifact", diretto da Jared Leto, attore e frontman dei Thirty Seconds To Mars. Il docufilm ripercorre la battaglia legale fra questi ultimi e la EMI Records. Bennington nel suo intervento commenta il rapporto, spesso difficile, tra artista e casa discografica.