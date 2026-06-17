Per Gianni Morandi e Alessandra Amoroso non si tratta della prima collaborazione: il loro percorso si era già incrociato nel 2009 in televisione, quando l'Amoroso, dopo la vittoria ad "Amici" di Maria De Filippi, era stata voluta da Morandi al suo fianco in uno dei suoi grandi one man show, un format di cui Gianni è stato pioniere e che negli anni ha sempre raccolto risultati d'ascolto eccezionali. Da quel momento il loro legame è rimasto solido nel tempo e si è trasformato in una grande amicizia. Quella sintonia che oggi si ritrova sotto una nuova forma: in musica.



