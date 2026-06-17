In uscita il 19 giugno

Alessandra Amoroso e Gianni Morandi fanno coppia in "Hit Parade", scritta da Jovanotti

Si chiama "Hit Parade" il nuovo singolo che nasce dall'incontro musicale tra due dei protagonisti assoluti della musica italiana

17 Giu 2026 - 14:22
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© Ufficio stampa

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Alessandra Amoroso e Gianni Morandi, il duo inaspettato dell'estate. "Hit Parade" è il nuovo singolo che i due artisti lanciano su tutte le piattaforme digitali insieme al videoclip ufficiale, il 19 giugno 2026.

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La nuova hit dell'estate

Travolgente, luminosa e piena di energia, la nuova hit dell'estate gioca con l'ironia e il piacere che conquista al primo ascolto. Una canzone che si muove con naturalezza dentro al mondo pop leggero e spensierato che ha accompagnato alcune delle stagioni più felici della musica italiana, ma con lo spirito di oggi. Dallo spirito libero al suo ritmo contagioso, il brano celebra il piacere di vivere il momento ma anche cantare insieme e lasciarsi sorprendere dalla leggerezza.

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Un nuovo incontro musicale

Per Gianni Morandi e Alessandra Amoroso non si tratta della prima collaborazione: il loro percorso si era già incrociato nel 2009 in televisione, quando l'Amoroso, dopo la vittoria ad "Amici" di Maria De Filippi, era stata voluta da Morandi al suo fianco in uno dei suoi grandi one man show, un format di cui Gianni è stato pioniere e che negli anni ha sempre raccolto risultati d'ascolto eccezionali. Da quel momento il loro legame è rimasto solido nel tempo e si è trasformato in una grande amicizia. Quella sintonia che oggi si ritrova sotto una nuova forma: in musica.

La scrittura di Jovanotti e il sound di Sixpm, con la collaborazione di Vincenzo Liguori e Alessandro Donadei, danno forma a un brano che unisce immediatezza e sensibilità pop, mantenendo in equilibrio leggerezza e contemporaneità.

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