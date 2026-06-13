Da qualche mese Alessandra Amoroso ha scelto un ritmo diverso. Meno palchi, meno riflettori e molto più tempo da dedicare alla sua famiglia. Da quando è diventata mamma della piccola Penelope, nata lo scorso settembre dall'amore con Valerio Pastore, la cantante salentina ha messo al centro della sua quotidianità la nuova avventura della maternità. E proprio in queste ore è tornata a mostrarsi sui social con un post che ha immediatamente conquistato i suoi follower.