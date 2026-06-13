Alessandra Amoroso scatenata sul palco... col pancione
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Dalla passeggiata a Lecce ai teneri scatti con la figlia, la cantante condivide frammenti della sua nuova vita da mamma e riaccende l'affetto del pubblico
Alessandra Amoroso con la figlia © Instagram
Da qualche mese Alessandra Amoroso ha scelto un ritmo diverso. Meno palchi, meno riflettori e molto più tempo da dedicare alla sua famiglia. Da quando è diventata mamma della piccola Penelope, nata lo scorso settembre dall'amore con Valerio Pastore, la cantante salentina ha messo al centro della sua quotidianità la nuova avventura della maternità. E proprio in queste ore è tornata a mostrarsi sui social con un post che ha immediatamente conquistato i suoi follower.
Ad attirare l'attenzione non è stata tanto la cantante, quanto la presenza della figlia, protagonista di alcuni degli scatti condivisi. "Anche io come Bad Bunny avrei dovuto fare più foto", ha scritto Alessandra Amoroso nella didascalia riferendosi al titolo della canzone "Debí Tirar Más Fotos" del cantante portoricano, accompagnando un carosello di immagini intime e spontanee che raccontano piccoli momenti di vita vissuta.
In uno degli scatti Alessandra Amoroso appare di spalle mentre passeggia per Piazza Duomo, nel cuore di Lecce, spingendo il passeggino di Penelope. In altri momenti la bambina viene ritratta durante un bagno in piscina, mentre gioca con la cuginetta o mentre dorme accanto alla mamma.
Non ci sono pose costruite né immagini da copertina. C'è piuttosto la voglia di custodire e condividere piccoli istanti che, proprio per la loro normalità, hanno colpito il pubblico.
Sotto il post sono arrivati centinaia di commenti. Molti utenti hanno notato quanto Penelope sia cresciuta negli ultimi mesi, mentre altri hanno colto l'occasione per far sentire il proprio affetto alla cantante. "Ci manchi, torna presto", scrive qualcuno. E in effetti la nostalgia dei fan è palpabile.
Tra le immagini condivise compare anche un pianoforte e qualche dettaglio che sa di musica. Nulla di esplicito, ma abbastanza per alimentare la speranza di un ritorno sulle scene. Nel frattempo Alessandra Amoroso continua a vivere questa fase con discrezione, godendosi ogni momento accanto alla figlia. E forse è proprio questa serenità ritrovata ad aver emozionato così tanto chi la segue da anni.
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