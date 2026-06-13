lecce

Alessandra Amoroso ritorna sui social con Penelope: le foto private con la figlia commuovono i fan

Dalla passeggiata a Lecce ai teneri scatti con la figlia, la cantante condivide frammenti della sua nuova vita da mamma e riaccende l'affetto del pubblico

13 Giu 2026 - 16:01
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
Alessandra Amoroso con la figlia © Instagram

Alessandra Amoroso con la figlia © Instagram

Da qualche mese Alessandra Amoroso ha scelto un ritmo diverso. Meno palchi, meno riflettori e molto più tempo da dedicare alla sua famiglia. Da quando è diventata mamma della piccola Penelope, nata lo scorso settembre dall'amore con Valerio Pastore, la cantante salentina ha messo al centro della sua quotidianità la nuova avventura della maternità. E proprio in queste ore è tornata a mostrarsi sui social con un post che ha immediatamente conquistato i suoi follower.

Ad attirare l'attenzione non è stata tanto la cantante, quanto la presenza della figlia, protagonista di alcuni degli scatti condivisi. "Anche io come Bad Bunny avrei dovuto fare più foto", ha scritto Alessandra Amoroso nella didascalia riferendosi al titolo della canzone "Debí Tirar Más Fotos" del cantante portoricano, accompagnando un carosello di immagini intime e spontanee che raccontano piccoli momenti di vita vissuta.

Google Preferred Site

Una mamma innamorata della sua nuova quotidianità

 In uno degli scatti Alessandra Amoroso appare di spalle mentre passeggia per Piazza Duomo, nel cuore di Lecce, spingendo il passeggino di Penelope. In altri momenti la bambina viene ritratta durante un bagno in piscina, mentre gioca con la cuginetta o mentre dorme accanto alla mamma.

Leggi anche

Alessandra Amoroso, quella foto "rubata" e l'importanza di capire quando ritirarsi dai social

Alessandra Amoroso, lo scatto con la figlia diventa virale grazie a Emma

Non ci sono pose costruite né immagini da copertina. C'è piuttosto la voglia di custodire e condividere piccoli istanti che, proprio per la loro normalità, hanno colpito il pubblico.

L'affetto dei fan e gli indizi sul ritorno

 Sotto il post sono arrivati centinaia di commenti. Molti utenti hanno notato quanto Penelope sia cresciuta negli ultimi mesi, mentre altri hanno colto l'occasione per far sentire il proprio affetto alla cantante. "Ci manchi, torna presto", scrive qualcuno. E in effetti la nostalgia dei fan è palpabile.

Leggi anche

Alessandra Amoroso è diventata mamma: il benvenuto social a Penelope Maria

Alessandra Amoroso, le foto con Penelope dopo il parto

Tra le immagini condivise compare anche un pianoforte e qualche dettaglio che sa di musica. Nulla di esplicito, ma abbastanza per alimentare la speranza di un ritorno sulle scene. Nel frattempo Alessandra Amoroso continua a vivere questa fase con discrezione, godendosi ogni momento accanto alla figlia. E forse è proprio questa serenità ritrovata ad aver emozionato così tanto chi la segue da anni.

Alessandra Amoroso scatenata sul palco... col pancione

1 di 19
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Ti potrebbe interessare

videovideo
alessandra amoroso

Sullo stesso tema