"C'è posta per te", Alessandra Amoroso aiuta Carola a stupire i figli: "Spero di essere forte come vostra mamma"
La donna vuole ringraziare Giada e Riccardo per l'affetto dimostrato dopo l'incidente che l'ha costretta in sedia a rotelle
© Da video
Non solo il cast di "La forza di una donna": nella puntata del 24 gennaio di "C'è posta per te" è stata ospite anche Alessandra Amoroso. La cantante partecipa alla sorpresa che Carola da Arcade (Treviso) ha organizzato per i suoi figli, Giada e Riccardo.
"Dieci anni fa è cominciata una mia seconda vita su una sedia indispensabile, ingombrante ed elettrica", esordisce Carola nella lettera in cui ripercorre l'incidente in auto avvenuto mentre si stava recando nel bar che gestiva insieme al marito e che le ha causato la perdita nell'uso delle gambe. "Sono diventata una madre spettatrice attiva della vita dei miei figli", aggiunge. Dopo la consegna della posta, Giada e Riccardo ascoltano le parole rotte dall'emozione: "Anche se non sono seduta sul pouf mi sento una donna fortunata perché ho due figli stupendi come voi".
Nonostante il trauma, la famiglia è rimasta unita. "Sapevo che il mio corpo non mi avrebbe più portata in giro ma la mia forza si e l'avete iniziata a costruire voi. Mi avete aiutata a non sentirmi una ospite ingombrante", spiega. Poi la sorpresa: dalla scalinata dello studio i due ragazzi vedono scendere Alessandra Amoroso, da pochi mesi diventata mamma di Penelope, che prima di sedersi in mezzo a loro li circonda in un abbraccio affettuoso. "Spero di essere un minimo l'unghia della mano forte come vostra mamma", afferma la cantante che poi consegna un piccolo salvadanaio e aggiunge: "Nei vostri occhi leggo lo stesso sentimento, grazie per avermi riempito il cuore".