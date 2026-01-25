"C'è posta per te", Alessandra Amoroso aiuta Carola a stupire i figli: "Spero di essere forte come vostra mamma"

"Dieci anni fa è cominciata una mia seconda vita su una sedia indispensabile, ingombrante ed elettrica", esordisce Carola nella lettera in cui ripercorre l'incidente in auto avvenuto mentre si stava recando nel bar che gestiva insieme al marito e che le ha causato la perdita nell'uso delle gambe. "Sono diventata una madre spettatrice attiva della vita dei miei figli", aggiunge. Dopo la consegna della posta, Giada e Riccardo ascoltano le parole rotte dall'emozione: "Anche se non sono seduta sul pouf mi sento una donna fortunata perché ho due figli stupendi come voi".