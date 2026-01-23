"Striscia la notizia", Maria De Filippi inviata per "punire" chi parcheggia nei posti dei disabili
La conduttrice, accompagnata da Tina Cipollari e Giovannino, ha rimproverato gli automobilisti scorretti
© Da video
Esordio da inviata per Maria De Filippi a "Striscia la notizia". La conduttrice, affiancata da Tina Cipollari e da Giovannino, ha consegnato le iconiche "Merdine" del tg satirico di Antonio Ricci nella prima puntata del programma, che quest'anno è "La voce della presenza".
La conduttrice di "Amici", "C'è Posta per Te" e "Uomini e Donne" si è messa alla prova nell’inedita veste grazie all'aiuto dell'opinionista e del dispettoso protagonista delle ultime edizioni di "Tu si que vales". Il trio ha consegnato il simbolo di chi fa "una figura di m..." a chi parcheggia indebitamente l'auto nel posto riservato alle persone con disabilità.
Alcuni automobilisti "pizzicati" da Maria De Filippi sono rimasti senza parole a essere "rimproverati" dalla conduttrice affiancata dai suoi speciali accompagnatori. Tuttavia, se c'è chi ha provato a svignarsela facendo finta di niente, altri hanno ammesso a fatica la propria responsabilità chiedendo scusa per un gesto che trasmette scarso senso civico. Dopo la fine del servizio, De Filippi si è collegata con lo studio di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, per raccontare quanto avvenuto nel backstage di questo suo primo servizio per il programma di Canale 5. Nel filmato, Tina Cipollari ha espresso una certa tensione nei confronti della possibile reazione degli automobilisti. "Ci siamo preparati - ha spiegato la conduttrice commentando il servizio -, non è stato facile perché dovevamo nasconderci, controllare che le persone che parcheggiavano nei posti riservati ai disabili effettivamente non avessero il tagliandino che li autorizzasse a parcheggiare e poi arrivare senza farci vedere".