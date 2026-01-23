"Striscia la notizia", Maria De Filippi inviata per "punire" chi parcheggia nei posti dei disabili

Alcuni automobilisti "pizzicati" da Maria De Filippi sono rimasti senza parole a essere "rimproverati" dalla conduttrice affiancata dai suoi speciali accompagnatori. Tuttavia, se c'è chi ha provato a svignarsela facendo finta di niente, altri hanno ammesso a fatica la propria responsabilità chiedendo scusa per un gesto che trasmette scarso senso civico. Dopo la fine del servizio, De Filippi si è collegata con lo studio di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, per raccontare quanto avvenuto nel backstage di questo suo primo servizio per il programma di Canale 5. Nel filmato, Tina Cipollari ha espresso una certa tensione nei confronti della possibile reazione degli automobilisti. "Ci siamo preparati - ha spiegato la conduttrice commentando il servizio -, non è stato facile perché dovevamo nasconderci, controllare che le persone che parcheggiavano nei posti riservati ai disabili effettivamente non avessero il tagliandino che li autorizzasse a parcheggiare e poi arrivare senza farci vedere".