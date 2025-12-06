"Tu si que vales", Giovannino esorcizza la "fifa della finale" con il twerking alla Giovannero

Il disturbatore nei panni del "maschio alfa" mascherato prova a impressionare Sabrina Ferilli
© Da video
La finale di "Tu si que vales" ha visto il ritorno di Giovannero, il misterioso "maschio alfa" mascherato che ha preso il posto del disturbatore Giovannino. Dopo aver fatto il suo ingresso in studio sulle note di "Les Toreadors" della Carmen di Bizet, l'impavido cavaliere nero punta dritto verso la sua vittima preferita, Sabrina Ferilli, e le chiede se prova la "fifa" della finalissima.
Da Maria De Filippi a Rudy Zerbi: i giudici si tappano le orecchie aspettando gli imprevedibili botti che accompagnano gli scherzi di Giovannero. Lui però non si scompone e saggia la "fifa della finale" con pizzicotti a raffica verso l'attrice romana. "Te gusta la lontra?", le chiede il disturbatore che poi mostra le sue doti da deejay.
Appena parte la base, Giovannero si lancia in un esilarante balletto in stile disco latinoamericano e con lo sguardo punta a stregare Sabrina Ferilli, ferma in poltrona e spazientita. Giovannero conclude la performance con un twerking irriverente tanto che Maria De Filippi non resiste alla tentazione e scende in pista ballando insieme a lui e chiedendogli infine un bis.