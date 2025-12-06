"Tu si que vales", Giovannino esorcizza la "fifa della finale" con il twerking alla Giovannero

Appena parte la base, Giovannero si lancia in un esilarante balletto in stile disco latinoamericano e con lo sguardo punta a stregare Sabrina Ferilli, ferma in poltrona e spazientita. Giovannero conclude la performance con un twerking irriverente tanto che Maria De Filippi non resiste alla tentazione e scende in pista ballando insieme a lui e chiedendogli infine un bis.