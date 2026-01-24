"C'è posta per te", tre fratelli sorprendono mamma Maria con gli attori di "La forza di una donna"

Per omaggiare la "forza di una mamma", dalla scalinata scendono Feyyaz Duman, Ahu Yagtum e Caner Cindoruk che in "La forza di una donna" interpretano i ruoli di Arif, Piril e Sarp. I tre attori abbracciano Maria che da Torre Santa Susanna (Brindisi) non ha perso una puntata della serie record di ascolti di Canale 5. "Per loro sei stata mamma e papà insieme", dice Ahu che confida di capirla bene in quanto anche lei è una mamma single. "La maternità è sacra e tu la rappresenti come si deve", aggiunge Feyyaz. E Caner confida di aver vissuto da ragazzo una situazione economica difficile, del tutto simile a quella affrontata da Maria e i suoi tre figli. Prima di aprire la busta, prende la parola Giovanni che alla mamma chiede di prendersi più cura di sè e di fare più affidamento su di lui e le sue sorelle.