"C'è posta per te", tre fratelli sorprendono mamma Maria con gli attori di "La forza di una donna"
L'abbraccio di Feyyaz Duman, Ahu Yagtu e Caner Cindoruk alla donna: "La maternità è sacra"
© Da video
La puntata di sabato 24 gennaio di "C'è posta per te" inizia con gli attori protagonisti delle serie turca "La forza di una donna", chiamati in trasmissioni da Sabrina, Tania e Giovanni per fare un regalo alla loro mamma, Maria.
Dopo la separazione dal marito la donna, all'epoca 39enne, rimane sola con tre figli minori da accudire. Dalla cameriera alla lavapiatti alla badante: Maria accetta qualsiasi lavoro pur di sostenere la famiglia. "Quando servivi panini da un camioncino noi restavamo seduti a un tavolino con il freddo che ci prendeva le ossa in attesa di quei toast caldi che ci avrebbero riempito la pancia e scaldato il cuore", scrive Tania nella lettera dove ricorda alcune sorprese ideate dalla madre, come la prima volta al ristorante o la prima gita fuori porta a Roma. "A casa non avevamo distrazioni ma avevamo te. Un attimo prima lavavi il pavimento e un attimo dopo il mocio diventava l'asta di un microfono invisibile", sono alcuni dei ricordi dei tre figli scritti nel messaggio letto a voce da Maria De Filippi.
Per omaggiare la "forza di una mamma", dalla scalinata scendono Feyyaz Duman, Ahu Yagtum e Caner Cindoruk che in "La forza di una donna" interpretano i ruoli di Arif, Piril e Sarp. I tre attori abbracciano Maria che da Torre Santa Susanna (Brindisi) non ha perso una puntata della serie record di ascolti di Canale 5. "Per loro sei stata mamma e papà insieme", dice Ahu che confida di capirla bene in quanto anche lei è una mamma single. "La maternità è sacra e tu la rappresenti come si deve", aggiunge Feyyaz. E Caner confida di aver vissuto da ragazzo una situazione economica difficile, del tutto simile a quella affrontata da Maria e i suoi tre figli. Prima di aprire la busta, prende la parola Giovanni che alla mamma chiede di prendersi più cura di sè e di fare più affidamento su di lui e le sue sorelle.