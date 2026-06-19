Il produttore di Beyoncé e Drake, Tay Keith, trovato morto a 29 anni

Keith ha coprodotto due delle canzoni di maggior successo del 2018: “Sicko Mode” di Travis Scott, che ha raggiunto il primo posto nella classifica statunitense Billboard Hot 100, e “Nonstop” di Drake, che nello stesso anno si è classificata al secondo posto nella stessa classifica. Nel 2018, Keith ha anche fondato l’etichetta discografica e spazio creativo Drumatized Music Group, con sede a Memphis, insieme al suo manager, Cambrian Strong. I due sono stati inseriti insieme nella lista “30 Under 30 Music” di Forbes nel 2024. Nel corso della sua carriera aveva ricevuto due nomination ai Grammy: la prima nel 2019 per “Sicko Mode” e la seconda nel 2024 per la sua produzione del brano “Rich Flex” di Drake e 21 Savage.