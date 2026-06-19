Il produttore di Beyoncé e Drake, Tay Keith, trovato morto a 29 anni

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Keith, il cui vero nome era Brytavious Chambers, è stato trovato nella sua abitazione dopo che la polizia aveva effettuato un controllo di routine. La causa del decesso deve ancora essere determinata
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Il produttore Tay Keith, candidato ai Grammy, e che ha collaborato con numeri uno della musica come Drake, Travis Scott e Beyoncé, è stato trovato morto nel suo appartamento a Nashville, nel Tennessee. Aveva 29 anni.
Keith, il cui vero nome era Brytavious Chambers, è stato trovato nella sua abitazione dopo che la polizia aveva effettuato un controllo di routine. “Non si sospetta alcun atto criminale”, ha dichiarato il dipartimento di polizia tramite X, e la causa della morte deve ancora essere determinata.
Keith ha coprodotto due delle canzoni di maggior successo del 2018: “Sicko Mode” di Travis Scott, che ha raggiunto il primo posto nella classifica statunitense Billboard Hot 100, e “Nonstop” di Drake, che nello stesso anno si è classificata al secondo posto nella stessa classifica. Nel 2018, Keith ha anche fondato l’etichetta discografica e spazio creativo Drumatized Music Group, con sede a Memphis, insieme al suo manager, Cambrian Strong. I due sono stati inseriti insieme nella lista “30 Under 30 Music” di Forbes nel 2024. Nel corso della sua carriera aveva ricevuto due nomination ai Grammy: la prima nel 2019 per “Sicko Mode” e la seconda nel 2024 per la sua produzione del brano “Rich Flex” di Drake e 21 Savage.
Nato e cresciuto a Memphis, Keith ha iniziato a produrre musica all’età di 14 anni e nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Beyoncé, Cardi B, Eminem, Future, Lil Nas X e Miley Cyrus. Di recente, aveva prodotto l’album "Megan" di Megan Thee Stallion del 2024, il singolo "Just Us" di Jack Harlow con la partecipazione di Doja Cat e il singolo "4×4" di Travis Scott, entrambi pubblicati nel 2025.
Uno dei primi collaboratori di Keith, il rapper BlocBoy JB, ha condiviso un’emoji con il cuore spezzato nelle sue storie di Instagram in risposta alla notizia. "Cavolo, amico, mi hai proprio ferito a fondo", ha scritto, condividendo una foto che lo ritrae insieme a Keith, seguita da una cronologia delle telefonate tra i due. "Ci sentivamo tutti i giorni, e poi mi hai detto che te ne saresti andato", ha scritto.
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