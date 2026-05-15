Nel frattempo, secondo alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Drake avrebbe lanciato frecciatine anche ad altri artisti come Kendrick Lamar, DJ Khaled e A$AP Rocky. Ma è il riferimento ai BTS quello che continua a monopolizzare l’attenzione social. E, almeno per ora, nessuno dei protagonisti ha chiarito davvero come stanno le cose.