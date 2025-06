Drake per la prima volta in Italia, due date ad agosto a Milano

Agosto italiano nel segno del rap. Drake arriverà per la prima volta nel nostro Paese. Saranno due le date dell'artista canadese all'interno del tour Some Special Shows For EU. Gli appuntamenti sono fissati per venerdì 29 agosto e sabato 30 agosto all’Unipol Forum di Milano. All'inizio dello stesso mese il rivale Kendrick Lamar sarà dal vivo con SZA allo Stadio Olimpico di Roma.