Dopo Grammy e Super Bowl, Kendrick Lamar torna in Italia

Kendrick Lamar ha pubblicato a sorpresa il 29 novembre 2024 il suo sesto album in studio, "Gnx". In poco più di 2 giorni, l'album ha ottenuto la cifra record di oltre 100 milioni di stream solo su Spotify, occupando con i suoi brani le prime posizioni di tutte le classifiche globali. Dodici tracce inedite in cui figurano due collaborazioni con la superstar SZA nei brani "luther" e "gloria". Tra i produttori dell'album, oltre allo stesso Lamar, figurano anche Jack Antonoff (Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Lana Del Rey), Best Kept Secret, Dahi, Mustard (Rihanna, Chris Brown, Travis Scott) e il collaboratore di lunga data Sounwave (vincitore di 3 Grammy, dietro ai progetti anche di Beyoncè e Taylor Swift). "GNX" segue il successo del precedente album "Mr. Morale & the Big Steppers" del 2022, che ha raggiunto la vetta della classifica album Billboard 200. "Not Like Us" ha debuttato al n.1 della classifica americana Billboard Hot 100: si tratta del quarto brano di Kendrick ad andare in vetta della popolare classifica.