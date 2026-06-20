Maturità 2026: i 10 consigli chiave degli esperti per prepararsi al nuovo orale

Ma, fatta questa premessa fondamentale, come riuscire a portare a casa più punti possibile nel nuovo faccia a faccia con i professori? Il portale Skuola.net ha elaborato un decalogo proprio sulle fasi finali della preparazione all’esame orale di quest’anno, accompagnandolo con un vodcast - disponibile su YouTube - che ha coinvolto due decani della Maturità: l’ex preside Mario Rusconi e la professoressa Loredana Straccamore.