MATURANDI SOTTO STRESS Maturità 2026, ansia da esame a livelli critici per uno studente su due: smartphone, caffeina e nicotina gli "alleati" per il rush finale

Alla vigilia delle prove finali, un'indagine di Skuola.net e Associazione Nazionale Di.Te. (Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo) svela i contorni di un vero e proprio crollo psicofisico. A pesare è una fortissima pressione interiore, alimentata anche dal senso di solitudine. Che spinge i ragazzi ad abusare di sostanze eccitanti e smartphone