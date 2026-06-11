Esame di Maturità anche per l’IA: tre studenti su quattro preparati dai chatbot

L’indagine, a cui hanno partecipato circa 1.000 alunni di quinto superiore, rivela anche una profonda evoluzione dell’interazione con i chatbot, che oggi vengono utilizzati prevalentemente come supporto allo studio quotidiano.

Sempre facendo riferimento ai dati rilevati due anni fa, il caso d’uso più frequente dell’IA era relativo alla scrittura per procura di compiti, testi ed esercizi. Ora il quadro è totalmente cambiato