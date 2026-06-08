Maturità, dai terribili Gaokao cinese e Suneung coreano alla "festa" svedese: come funziona l'esame nel resto del mondo

Avvicinandosi ai modelli occidentali, il Vecchio Continente offre un panorama estremamente variegato, che oscilla tra esami severissimi e festeggiamenti sfrenati. In Francia, l'esame si chiama Baccalauréat (o "Bac") ed è un percorso frammentato su due anni. Valutato rigorosamente da commissioni esterne, è estremamente selettivo e vanta tassi di bocciatura che arrivano a toccare il 20% o il 30% degli iscritti, complice anche l'ostica prova di filosofia.