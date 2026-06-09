Maturità, più probabile diplomarsi col massimo che col minimo: i 100 doppiano i 60, la vera sfida resta l’ammissione

E non è solo un’esagerazione goliardica: la riduzione progressiva degli studenti respinti e l’inflazione dei 100 (magari con lode) hanno trasformato l’atto finale delle scuole superiori in una (quasi) formalità, da affrontare in scioltezza come una tesi universitaria, dove l’incognita è solo il voto finale ma non il conseguimento del titolo. Non è un caso che sia sempre più diffusa la tradizione di farsi accompagnare all’orale da amici e parenti, vestiti eleganti, in modo da essere già pronti per un post social che immortali i festeggiamenti.