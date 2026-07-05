"Reminiscence bump", ecco perché le canzoni si ricordano più delle lezioni della scuola

Va poi considerato il discorso che la quantità spesso batte la qualità. Ci sono canzoni da cui non puoi scappare, con buona pace di chi a Natale partecipa alla tradizionale challenge "prova a non ascotare All I want for Christmas is you durante il periodo natalizio. Esiste l'ascolto passivo e funziona come il fumo passivo: la assorbi involontariamente e pazienza se fa male a te e chi ti sta intorno. Potrai aver ripetuto duecento volte per quella interrogazione quando Napoleone è stato esiliato a Sant'Elena. Sarà comunque meno delle volte in cui hai ascoltato "Porta in alto la mano, sono il tuo capitano".