Lo stress accelera l'invecchiamento del sistema immunitario

Quattro modelli di stress - Il collegamento cioè tra i segnali del cervello e il midollo osseo erano ignoti. Per comprendere il meccanismo, i ricercatori hanno utilizzato quattro modelli diversi di stress, studiando quelle che sono le interazioni tra il cervello, l'intestino e il midollo osseo e vedendo che lo stress riduce l'attività di due diverse aree cerebrali e questo provoca alterazioni al midollo osseo e al microbiota intestinale. Tra queste alterazioni c'è una forte contrazione delle cellule staminali chiamate emopoietiche del midollo osseo e una diminuzione di globuli bianchi che sono gli elementi fondamentali della risposta immunitaria.Restano numerosi interrogativi aperti, comunque, tra cui il modo in cui lo stress psicologico modifica i collegamenti neuronali. Poi intenzione degli scienziati è quella di capire come migliorare la funzione del midollo osseo durante l'invecchiamento o nei periodi di forte stress.