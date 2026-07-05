Lo stress accelera l'invecchiamento del sistema immunitario

E' tutta una questione di testa...spesso si dice così, e la scienza sembra provarlo. Lo stress cronico infatti può accelerare l'invecchiamento. E' quanto emerge da uno studio della Università Sun Yat Sen di Guangzhou, in Cina, che ha scoperto un collegamento tra cervello, intestino e midollo osseo. Lo stress, così, incide direttamente sul midollo osseo, creando effetti negativi e l'invecchiamento del sistema immunitario. Pubblicato sulla rivista Cem Stell Cem, lo studio spiega che era noto che attraverso delle forme infiammatorie lo stress influenzasse il sistema immunitario ma non si riusciva a spiegare come questo avvenisse.
Quattro modelli di stress - Il collegamento cioè tra i segnali del cervello e il midollo osseo erano ignoti. Per comprendere il meccanismo, i ricercatori hanno utilizzato quattro modelli diversi di stress, studiando quelle che sono le interazioni tra il cervello, l'intestino e il midollo osseo e vedendo che lo stress riduce l'attività di due diverse aree cerebrali e questo provoca alterazioni al midollo osseo e al microbiota intestinale. Tra queste alterazioni c'è una forte contrazione delle cellule staminali chiamate emopoietiche del midollo osseo e una diminuzione di globuli bianchi che sono gli elementi fondamentali della risposta immunitaria.Restano numerosi interrogativi aperti, comunque, tra cui il modo in cui lo stress psicologico modifica i collegamenti neuronali. Poi intenzione degli scienziati è quella di capire come migliorare la funzione del midollo osseo durante l'invecchiamento o nei periodi di forte stress.