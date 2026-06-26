Comprare senza comprare: il boom dei “dopamine sites” e la nuova dipendenza da simulazione

A essere premiato non è il risultato, ma il processo - Da tempo psicologi e neuroscienziati spiegano che la dopamina non viene rilasciata soltanto quando otteniamo una ricompensa, ma soprattutto quando la anticipiamo. È il meccanismo che alimenta l'attesa, il desiderio e la ricerca.I dopamine sites sembrano costruiti esattamente su questo principio: offrire la gratificazione dell'aspettativa eliminando però il momento finale, quello in cui il desiderio dovrebbe trasformarsi in realtà. Il caso più noto è FoodNeverComes, creato dallo sviluppatore sudcoreano Malhee. L'idea sarebbe nata durante una notte passata ad aprire compulsivamente app di food delivery senza riuscire a decidere cosa ordinare. Il sito riproduce fedelmente ogni fase dell'esperienza. Gli utenti possono sfogliare ristoranti, leggere recensioni, confrontare tempi di consegna, scegliere i piatti e aggiungerli al carrello. Dopo aver premuto il pulsante "ordina", compare persino un rider animato che percorre una mappa virtuale. Ma il cibo non arriverà. Al termine della simulazione, alcune versioni mostrano un messaggio che informa l'utente sul denaro o sulle calorie risparmiate grazie al mancato ordine. Una sorta di ricompensa paradossale per qualcosa che non è mai avvenuto.