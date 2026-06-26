Comprare senza comprare: il boom dei “dopamine sites” e la nuova dipendenza da simulazione
Il fenomeno spopola in Corea del Sud: all'atto (l'acquisto effettivo) si sostituisce il processo (il semplice clic). Per gli esperti il trend nasconde una serie di disagi, dalla solitudine alla iper-stimolazione
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Sfogliare il menu di un ristorante, scegliere un piatto, aggiungerlo al carrello, seguire in tempo reale il tragitto del rider sulla mappa e attendere la consegna. Con una differenza fondamentale: il cibo non arriverà mai. Può sembrare una provocazione, e invece è uno dei fenomeni digitali più curiosi emersi negli ultimi mesi in Corea del Sud. Li chiamano "dopamine sites" e stanno riscuotendo un successo crescente soprattutto tra i più giovani. Piattaforme che simulano esperienze quotidiane come ordinare cibo, fare shopping, concedersi una pausa sigaretta, senza che nulla accada realmente.
A essere premiato non è il risultato, ma il processo - Da tempo psicologi e neuroscienziati spiegano che la dopamina non viene rilasciata soltanto quando otteniamo una ricompensa, ma soprattutto quando la anticipiamo. È il meccanismo che alimenta l'attesa, il desiderio e la ricerca.I dopamine sites sembrano costruiti esattamente su questo principio: offrire la gratificazione dell'aspettativa eliminando però il momento finale, quello in cui il desiderio dovrebbe trasformarsi in realtà. Il caso più noto è FoodNeverComes, creato dallo sviluppatore sudcoreano Malhee. L'idea sarebbe nata durante una notte passata ad aprire compulsivamente app di food delivery senza riuscire a decidere cosa ordinare. Il sito riproduce fedelmente ogni fase dell'esperienza. Gli utenti possono sfogliare ristoranti, leggere recensioni, confrontare tempi di consegna, scegliere i piatti e aggiungerli al carrello. Dopo aver premuto il pulsante "ordina", compare persino un rider animato che percorre una mappa virtuale. Ma il cibo non arriverà. Al termine della simulazione, alcune versioni mostrano un messaggio che informa l'utente sul denaro o sulle calorie risparmiate grazie al mancato ordine. Una sorta di ricompensa paradossale per qualcosa che non è mai avvenuto.
Il fenomeno non riguarda soltanto il cibo - Tra i siti più popolari in Corea del Sud ce n'è uno basato sul concetto di "Damta", la tradizionale pausa sigaretta. Gli utenti accedono a una stanza virtuale dove compare il numero delle persone collegate in quel momento e una serie di brevi messaggi anonimi tipo: "Sto resistendo a un'altra giornata"; "Voglio tornare a casa"; "Non vedo l'ora che finisca il turno". Non si fuma nulla. Non si interagisce realmente con nessuno. Eppure si ricrea quell'atmosfera sospesa che per molti lavoratori rappresenta un momento di pausa e condivisione.
L'era della simulazione -. La popolarità dei dopamine sites arriva in una fase storica segnata da burnout, ansia, precarietà economica e iperconnessione. In un contesto in cui molte esperienze risultano costose, faticose o emotivamente impegnative, la simulazione offre una scorciatoia: consente di sperimentare il desiderio senza affrontarne le conseguenze. Il consumo si trasforma così in una fantasia controllata. Non si compra il prodotto. Si compra l'emozione associata all'idea di acquistarlo.Non si vive l'esperienza. Si vive la sua anticipazione.
Soli, ma insieme - Secondo Kim Heon-sik, professore dell'Università di Jungwon, l'ascesa di questi servizi riflette un cambiamento culturale più ampio."I contenuti che permettono di sperimentare virtualmente alcol, sigarette o cibo stanno aumentando", ha spiegato al Korea Times. "Le persone cercano una soddisfazione o un'atmosfera simile a quella reale senza doverla necessariamente vivere". Ma il punto più interessante riguarda la dimensione sociale. In un'epoca caratterizzata dall'incertezza e dal burnout, sostiene il professore, sapere semplicemente che altre persone sono online nello stesso momento può contribuire a ridurre la sensazione di solitudine. Non importa chi siano. Non importa instaurare relazioni. È sufficiente percepire una presenza.
La dopamina della possibilità - Le neuroscienze spiegano che il sistema della ricompensa non si attiva soltanto quando otteniamo qualcosa, ma anche quando anticipiamo la possibilità di ottenerla. Per questo motivo compilare una wishlist, confrontare decine di prodotti o immaginare un acquisto futuro può generare una sensazione di appagamento temporaneo. L'oggetto diventa quasi secondario rispetto all'esperienza mentale che lo accompagna. Le piattaforme digitali hanno imparato a sfruttare perfettamente questo meccanismo. Liste dei desideri, salvataggi, notifiche sui prezzi, suggerimenti personalizzati e raccomandazioni algoritmiche mantengono viva una promessa costante: quella del prossimo acquisto perfetto. Anche se quell'acquisto non arriverà mai.