A sorprendere gli stessi organizzatori è stata soprattutto la varietà dei partecipanti. Non solo studenti e ragazzi, ma anche quarantenni, cinquantenni e pensionati hanno deciso di cimentarsi nella gara. Molti hanno raccontato di aver rivissuto emozioni dimenticate da tempo. Per altri l'evento è stato soprattutto un'occasione per staccare dalla routine quotidiana e trascorrere qualche ora all'insegna del divertimento e della socialità.