Cina, la nuova sfida virale fa impazzire i social: vince chi mangia di nascosto senza farsi scoprire
In un centro commerciale di Ningbo oltre duemila persone hanno partecipato a un'insolita gara ispirata alle marachelle scolastiche
Chi non conserva almeno un ricordo delle innocue marachelle tra i banchi di scuola? In Cina quella nostalgia si è trasformata in una sfida virale capace di attirare migliaia di partecipanti. A Ningbo, nella provincia dello Zhejiang, adulti e bambini hanno preso parte a "Ruba un boccone di Paofan", un evento che riproduce una delle marachelle più comuni dell'età scolastica: mangiare di nascosto durante la lezione senza essere scoperti dall'insegnante. L'iniziativa, diventata rapidamente popolare sui social cinesi, ha conquistato persone di tutte le età grazie a un mix di divertimento, competizione e ricordi d'infanzia.
Una classe ricostruita dentro il centro commerciale
Per l'occasione gli organizzatori hanno trasformato l'ingresso di un centro commerciale in una vera aula scolastica: banchi allineati, campanella e un insegnante incaricato di controllare i concorrenti hanno ricreato l'atmosfera delle lezioni di una volta. La competizione si è svolta in una serie di manche della durata di dieci minuti. I partecipanti, seduti ai propri banchi, dovevano consumare il più velocemente possibile una porzione di Paofan, tradizionale piatto a base di riso e brodo, cercando però di non attirare l'attenzione dei giudici.
Le regole: mangiare sì, ma senza farsi vedere
La difficoltà non stava tanto nel terminare il cibo, quanto nel farlo di nascosto. Ogni volta che un concorrente veniva sorpreso a mangiare riceveva una penalità: trenta secondi di stop obbligatorio durante i quali non poteva toccare il piatto. Dopo tre richiami scattava l’eliminazione. Per evitare di essere scoperti, i partecipanti hanno messo in campo ogni genere di strategia. C'era chi si nascondeva dietro un libro aperto, chi fingeva di raccogliere qualcosa caduto a terra e chi approfittava di un momento di distrazione dell’insegnante per infilare rapidamente qualche boccone.
Un successo tra adulti e bambini
A sorprendere gli stessi organizzatori è stata soprattutto la varietà dei partecipanti. Non solo studenti e ragazzi, ma anche quarantenni, cinquantenni e pensionati hanno deciso di cimentarsi nella gara. Molti hanno raccontato di aver rivissuto emozioni dimenticate da tempo. Per altri l'evento è stato soprattutto un'occasione per staccare dalla routine quotidiana e trascorrere qualche ora all'insegna del divertimento e della socialità.
Il premio conquistato per caso
Dopo nove ore di sfide e centinaia di manche, a conquistare la vittoria finale è stato un concorrente insospettabile: un padre di 31 anni che, secondo il racconto degli organizzatori, si trovava nel centro commerciale mentre era uscito per acquistare dei pannolini per il figlio. Grazie alla sua abilità nel consumare il Paofan senza essere scoperto, si è aggiudicato il premio in palio: un chicco di riso d'oro da un grammo, del valore di circa 1.400 yuan, pari a circa 180 euro.
La nuova mania dei social cinesi
I video della competizione hanno rapidamente invaso piattaforme come Xiaohongshu, accumulando migliaia di visualizzazioni e commenti. Il successo dell'iniziativa dimostra come le esperienze che richiamano i ricordi dell'infanzia continuino a esercitare un forte fascino, soprattutto, in una società sempre più frenetica.